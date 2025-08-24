マジシャンは、元「ホームレス」その壮絶な半生

親族から受けた虐待、非行、そして自殺願望、、、壮絶な幼少期～思春期を乗り越え、今はマジシャンとして活躍する男性がいます。

【写真を見る】「自殺する」「みんな死ねばいい」苦しみを吐き出した当時の「ノート」ほか画像29枚

岡山市出身の金関拓海さん（旧姓・現在は空先拓海さん【画像①】）、取材当時26歳でした。

全てに自暴自棄だった10代半ば。ホームレスとして橋の下で1年間暮らしていた時期もありました。いったいどのようにして苦境を克服し、マジシャンとしての道を歩むようになったのか。。。





誰も驚くプロのマジック技【動画あり】その陰に秘められた「壮絶な半生」

「人生は変えることができる」...9月10日の「自殺予防週間」を前に、今を生きる人たちの励みになればと、6回シリーズで配信しています。【第1話】から続く2回目です。

金関さんが仕事場とする、マジックバーです【画像②】。披露される技の数々に皆、惹きこまれていきます。

（金関 拓海さん）

「きょうは僕、面白いもの持ってきました。これ、知ってます？こういう財布、見たことありますか？」



（客）

「これ、がま口の金具の部分？【画像③】」

（金関 拓海さん）

「見たことない人が結構多くて、『がま口』っていう単語ってなかなか出てこないんですよね。一応皆さんご存知の通り、これは普通の小銭入れなんですけど」



（客）

「ちょっと待って、ちょっと待って、おい」



がま口の、金具だけの部分から出て来たのは500円玉です【画像④⑤】。

（金関 拓海さん）

「で、この500玉をどうするかっていうと、このまんま赤い布でつかんであげて、息をふっと吹くとこれで見えなくなる、っていうのがすごいところなんですね。これで完全に消えるんですよ」



赤い布を被せた直後に消えた、500円玉。お客さんは怪訝な顔です。

（金関 拓海さん）

「500円玉、今どこにあるか分かります？完全に消えたんですよ。どこにあるか、怪しいかなと思ったら指差してください」



お客さんが金関さんの右手を指をさすと【画像⑦】、手を交差させて指のさす先を左手に入れ替える金関さん。左手を指差すと【画像⑧】今度は戻して右手に。。。

（金関 拓海さん）

「どっちですか？こっち？いやこっち？いやここには何もないですね。。。ごめんなさい、さすがに冗談でございます。さすがにごめんなさい申し訳ありません。一応500円玉はこっちに持ってるんですね」



「でも500円玉を持ってるんですけど、一番持っていたのはこれなんですね」



赤い布から出て来たのは、ジンジャーエールの瓶でした。驚きで目を白黒させるお客さんです【画像⑨⑩】。



（客）

「え、何で？！（絶句）」

（お客さん）

「これ、姉ちゃんの飲み屋行ってる場合じゃねぞ。ヤバいぞこれ」



（金関 拓海さん）

「ありがとうございます」

「拓海さんは化け物 世界に行ける」

テーブルマジックからステージマジック【画像⑪】まで、変幻自在。華麗な姿に、みな魅了されます。

（金関 拓海さん）

「ちょっと感想を聞きましょうか、どうでした？」



（女性客）

「すごいと思いました」



（金関 拓海さん）

「すごく素敵な笑顔でありがとうございます。後ろの男性の方はどうでした？」



（男性客）

「すごかった」



（金関 拓海さん）

「感想、一緒ですね」

会場が大きな笑いに包まれました。



（女性客）

「話と顔のギャップが、、、イケメンなのに、喋ると結構コメディーな感じで」



（常連客）

「自分にしてみれば、『化け物』です。マジックができる人は技術か、トークが長けているんですが、拓海さんはどっちも長けている。あまりいないタイプだと思います。



「世界に行ってほしい、行ける腕は持っていると思います」

「マジシャン拓海」もう一つの顔

そんな金関さんには、マジシャンとは違う、もう１つの顔があります。その半生を語ってほしいと、講演に呼ばれているのです。

この日は、経営者たちの集まり。みな、金関さんの生き方に感心しきりです。



（主催者の男性）

「年齢じゃない、苦労された分だけ若いころに、余計なんでしょうと思います」

（経営者の男性）

「2年ほど前に知り合ったけど、こういう経験をされているとは思わなくって、見事だなぁと」



「マイナスのエネルギーをプラスに変えていく凄さにびっくりした。彼なら変えられるんじゃないかな、日本を」

「自殺したい」しか考えられなくなった少年時代

何がそこまで惹きつけられるのか・・・包み隠さず語られるのは、金関さんの少年時代です。

（金関 拓海さん）

「6歳から16歳まで祖母の内縁の夫に虐待を受けてまして、小学校からですから、結構きついものがあって」



「当時固いものとかで殴られたみたいで、革靴で顔を蹴られたり、寝ててもすごい勢いでの暴力で、朝6時、7時まで正座、で罵声を浴びせられ・・・そういうような生活をしていると 本当に心が乱れに乱れ切りまして」



「中学校のころ僕が考えていたのが、『自殺したい』、、、それしか僕が考えられなくなっていまして」

親族から10年間受け続けた虐待「もう死のう」

金関さんは4人家族の次男として、岡山市で生まれました。２歳の時、両親が離婚。母子家庭となり、祖母の家で暮らすようになりました。

この家で金関さんは、年の離れた祖母の内縁の夫に、6歳から16歳まで虐待を受けたと言います。少年時代の10年間、来る日も来る日も殴られ、罵倒され、存在を否定され続けました。

（金関 拓海さん）

「こんな状態では、学校に行っても心が荒れているものですから、ほかの人が言っている話も全部自分の悪口に聞こえてしまって 精神的にだいぶ障害も出てしまって」

「脅迫症で、家の中で包丁持っていないと落ち着かない。『常に泥棒がいるんじゃないか、常に襲われるんじゃないか』と 恐怖と隣り合わせで。その辺を歩くのも怖いし、どこに行っても怖い」



「だから『自殺する』って決めたんです。何でかっていうと、『生きていてもいいことがないから、もう死のう』って。その時は、メンタルもボロボロだったんで、『自分の家族は本当の家族じゃない』と思っていた」

恨みつらみを書き留めたノート「みんな死ねばいい」

「すごい恨みつらみを書いたノートがあるんです、今では邪気が出ているような波動のノートなんですけど」



14歳、当時の苦しみを書き殴ったノートが残っています【画像㉔～㉗】。自らの存在を否定し、生きる意味をも見失っていました。虐待で10年間、心も体も痛めつけられてきた 金関さんの心の叫びです。

そしてたどり着いたのは「ホームレス生活」だった

虐待を受け続ける日々・・・この苦しみから何とかして逃れたい・・・たどり着いたのは旭川の河川敷でした【画像㉘】。

（金関 拓海さん）

「すさんで、すさみまくっていましたね。楽しいことは考えていないですね。その１年間、自分の心が荒れたりとか、人に負の感情ばかり持っていた場所なんで」



17歳・・・始まったのは、1年にもわたるホームレス生活でした。

「マジシャン、元ホームレス～金関拓海・26歳～」は、6回シリーズでお送りします。【第3話】はあす（25日）配信予定です。