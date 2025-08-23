【プラレール】『バック・トゥ・ザ・フューチャー3』蒸気機関車＆タイムマシン／マーティ＆ドクにクララのプラキッズ付属
「タイムマシン」を押して走ったあの機関車がプラレールの世界にやってきた！ 「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」が新登場する。
☆豪華セットの「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」イメージ（写真18点）＞＞＞
鉄道玩具「プラレール」に、2025年に公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションした「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」が新登場！
2025年10月18日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にてリリースされる。
「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」は、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3』に登場する「蒸気機関車131号」と「タイムマシン」の疾走するシーンをイメージしたプレイセット。
「蒸気機関車131号」は劇中で、1885年にタイムトラベルをしたマーティーとドクが1985年に戻るべく、タイムマシンを加速するために走らせた蒸気機関車で、車両のほか、「タイムマシン（トミカ）」や「マーティー、ドク、クララのプラキッズ（フィギュア）」、プラキッズを立たせることができる「ホバーボード」などが付属する豪華セットだ。
また、付属のリアル直線レール・ストップレール（リアルレール仕様）は青色のプラレールのレールとも連結し、 ”飾る” ”走らせる” の両方を楽しむことが可能だ。
機関車は、アメリカ・カリフォルニア州のレイルタウン1897州立歴史公園（Railtown 1897 State Historic Park）に保存されている車両「Sierra No. 3」（「蒸気機関車131号」として映画に登場した車両）を参考に商品設計が行われたという本格仕様。
煙突パーツなど映画用プロップを参考に、プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部までこだわり抜かれている。
また、「タイムマシン（トミカ）」はプラレールのレール上を走行可能な特別仕様となっている。
なお、映画のラストで登場する ”蒸気機関車型タイムマシン” ではなく「蒸気機関車131号」を商品化することで、鉄道で車を押して走行するというアイコニックなシーンが再現できるのが魅力。
「プラレール」（鉄道）と「トミカ」（車）の2ブランドの魅力を合わせた当社ならではのアイテムに仕上がっている。
本アイテムは鉄道玩具「プラレール」を通じて、さらに深く「鉄道」を楽しみたい方に向けた商品シリーズ「PLARAIL」としてリリースされる。
「PLARAIL」シリーズならではの表現とクオリティでプラレールや『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のファンの方や、子どもから大人まで楽しんでいただける注目アイテム、ぜひチェックしてみてはいかがだろう。
（C）ＴＯＭＹ
（C）Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
☆豪華セットの「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」イメージ（写真18点）＞＞＞
鉄道玩具「プラレール」に、2025年に公開40周年を迎えた映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とコラボレーションした「プラレール バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」が新登場！
2025年10月18日（土）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にてリリースされる。
「蒸気機関車131号」は劇中で、1885年にタイムトラベルをしたマーティーとドクが1985年に戻るべく、タイムマシンを加速するために走らせた蒸気機関車で、車両のほか、「タイムマシン（トミカ）」や「マーティー、ドク、クララのプラキッズ（フィギュア）」、プラキッズを立たせることができる「ホバーボード」などが付属する豪華セットだ。
また、付属のリアル直線レール・ストップレール（リアルレール仕様）は青色のプラレールのレールとも連結し、 ”飾る” ”走らせる” の両方を楽しむことが可能だ。
機関車は、アメリカ・カリフォルニア州のレイルタウン1897州立歴史公園（Railtown 1897 State Historic Park）に保存されている車両「Sierra No. 3」（「蒸気機関車131号」として映画に登場した車両）を参考に商品設計が行われたという本格仕様。
煙突パーツなど映画用プロップを参考に、プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部までこだわり抜かれている。
また、「タイムマシン（トミカ）」はプラレールのレール上を走行可能な特別仕様となっている。
なお、映画のラストで登場する ”蒸気機関車型タイムマシン” ではなく「蒸気機関車131号」を商品化することで、鉄道で車を押して走行するというアイコニックなシーンが再現できるのが魅力。
「プラレール」（鉄道）と「トミカ」（車）の2ブランドの魅力を合わせた当社ならではのアイテムに仕上がっている。
本アイテムは鉄道玩具「プラレール」を通じて、さらに深く「鉄道」を楽しみたい方に向けた商品シリーズ「PLARAIL」としてリリースされる。
「PLARAIL」シリーズならではの表現とクオリティでプラレールや『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のファンの方や、子どもから大人まで楽しんでいただける注目アイテム、ぜひチェックしてみてはいかがだろう。
（C）ＴＯＭＹ
（C）Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.