骨格診断で選ぶ♡骨格診断士監修のスタイルアップブラが新登場！

体型に合った下着を選ぶことは、美しいシルエット作りの大切な第一歩。そんな中、株式会社ニーズと株式会社サンファミリーが、骨格診断士監修の「スタイルアップブラ」を発売しました。骨格タイプに合わせた設計で、無理なく自然にバストを引き立てます。価格は2,178円（税込）とデイリーに取り入れやすいのも魅力です。

骨格タイプ別に選べる3種類

価格：2,178円(税込)

今回登場した「スタイルアップブラ」は、ストレート・ウェーブ・ナチュラルの3つの骨格タイプ別に設計されています。

例えば、ストレートさんには胸上部を抑えつつシャープなラインを演出。

ウェーブさんにはふんわりと持ち上げて華やかな印象に。

ナチュラルさんには立体感を生み出す工夫が施されています。それぞれの悩みに寄り添い、美しく整えてくれる心強いアイテムです。

美しいシルエットを支える快適設計

ノンワイヤー＆ノンフックで、長時間の着用でもストレスを感じにくい快適設計も大きなポイント。左右一体型パッドがバストをしっかりホールドし、横流れを防ぎながら美しいラインをキープします。

伸縮性のある素材でフィット感も抜群。アウターに響きにくいため、日常使いにぴったりの仕上がりです。

セルフ骨格診断でぴったりの1枚を

商品にはセルフ骨格診断チャートも用意されており、自分の骨格タイプを手軽にチェックできます。2サイズ展開（M-L・L-LL）で幅広い方にフィットするのも魅力。

さらに、同シリーズとしてスタイルアップスパッツ（2,178円税込）も展開されており、全身のスタイルアップをサポートします。

毎日の自分をもっと好きになるブラ♡

骨格診断士が監修した「スタイルアップブラ」は、体型の個性を活かしながら美しいラインを叶えてくれる新しい味方です。価格は2,178円（税込）と手に取りやすく、日常の中で自分らしいスタイルを楽しめます。

無理なく自然に美しさを引き出してくれる1枚は、きっとあなたの自信につながるはず。毎日の装いをもっと心地よく輝かせてくれるブラを、この機会に取り入れてみませんか？