予約不要・入場無料

栃木県足利市にある「足利スクランブルシティスタジオ」が、2025年11月9日（日）に一般公開されます。予約不要、入場無料です。

【空中写真】「足利スクランブル交差点」を空から見ると？

同スタジオは、東京・渋谷駅前のスクランブル交差点を実用サイズで再現したオープンセットです。面積は6585平方メートル。道路のガム汚れから落書きまで細部が忠実に再現されています。運営はギークピクチュアズ。2019年7月のオープン以来、映画やTVドラマ、ミュージックビデオなどの撮影に使われています。

一般公開イベントはこれまで3回開催。前回（2025年3月）は当日オープン前の早朝6時から並ぶ人もいて、来場者は過去最多の4700人となるなど大盛況だったといいます。

4回目となる11月9日（日）は、10時〜16時に開催。入場無料・事前予約不要で、誰でも参加可能です。

スタジオ内での写真・動画撮影も基本的に可能。ただし、飲食や、ふたの付いていない飲料の持ち込みは禁止。また、ペットとの来場も禁止です。コスプレは可能ですが、更衣室やトイレはありません。また、模造刀など、危険な物や迷惑な物の持ち込みも禁止です。

スタジオ横に駐車場あり。鉄道の場合、JR両毛線の山前駅から徒歩約18分、または東武伊勢崎線の足利市駅からタクシー約15分です。