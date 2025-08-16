¡Ö¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯ÇÛ¿®¡¢RADWIMPS¤ÈVaundy¸ú²Ì¤ÇAmazon MusicÀ¤³¦°ì¤Î¾×·â
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¿ô¤¬¡¢RADWIMPS¤äVaundy¸ú²Ì¤ÇAmazon MusicÎòÂå¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥Ö¥í¥¬ー¤ÎÆÁÎÏ´ðÉ§¤µ¤ó¤¬¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬Amazon Music¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½¾Ý¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÎÏ¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¿ô¤¬RADWIMPS¤äVaundy¸ú²Ì¤ÇAmazon Music¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£À¤³¦°ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Amazon Music¤Ï²áµî¤Ë²¤ÊÆ¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¡Ö¥¹¥Æー¥¸¥³ー¥Á¡×¤ä¡Ö¥×¥ê¥Þ¥Ùー¥é¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦Åª²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö»ëÄ°¿ô¤Ïº£²ó¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¬ÌÏ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³ー¥Á¥§¥é¤ä¥×¥ê¥Þ¥Ùー¥é¤Ê¤É²¤ÊÆ¥Õ¥§¥¹¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ¤Ç7Ëü¿Íµ¬ÌÏ¡¢ÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¼«ÂÎ¤Î¸½ÃÏÆ°°÷¤Ï3Æü´Ö¤Ç10Ëü¿Í¤È¡Ö³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢µ¬ÌÏ¤À¤±¤Ç¸À¤¦¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¡×¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÛ¿®¿ô¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ¿¤È¤¤¤¦²÷µó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¥é¥¤¥Ö¤ÈÇÛ¿®»ëÄ°¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Í¡¢¤³¤ó¤À¤±½¸¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¹ñÆâ¤Î²ñ¾ì»ö¾ð¤ä¡¢Áû²»ÌäÂê¤Çµ¬ÌÏ³ÈÂç¤¬Æñ¤·¤¤¸½¾õ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¿¤Ö¤óÆ±»þ»ëÄ°¤ÏµÕ¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬Â¿Ê¬ÆüËÜ¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¹Í»¡¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¼ÂÀÓ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Prime Video¤ÈTwitch³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Î»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¡£Prime Video¤Ç¤ÏRADWIMPS¤äVaundy¡¢Creepy Nuts¤ÈÆüËÜÀª¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿°ìÊý¡¢Twitch¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬Twitch¤Ï¥²ー¥àÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤é¥¢¥Ë¥á¤È¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È³¤³°¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÆÃÀ¤ä¡¢Creepy Nuts¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Î°ã¤¤¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ò¤É¤Ã¤«¤é³¤³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢²»³ÚÇÛ¿®»þÂå¤ÎÆüËÜÈ¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Í¡¢ÅöÁ³¤¢¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤Î®¤ì¤À¤Ê¡×¤È¡¢¿·»þÂå¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤Î¹¤¬¤ê¤Èº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÎÏ¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¿ô¤¬RADWIMPS¤äVaundy¸ú²Ì¤ÇAmazon Music¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£À¤³¦°ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¶Ã¤¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Amazon Music¤Ï²áµî¤Ë²¤ÊÆ¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¡Ö¥¹¥Æー¥¸¥³ー¥Á¡×¤ä¡Ö¥×¥ê¥Þ¥Ùー¥é¥µ¥¦¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦Åª²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö»ëÄ°¿ô¤Ïº£²ó¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¬ÌÏ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³ー¥Á¥§¥é¤ä¥×¥ê¥Þ¥Ùー¥é¤Ê¤É²¤ÊÆ¥Õ¥§¥¹¤Ï1ÆüÊ¿¶Ñ¤Ç7Ëü¿Íµ¬ÌÏ¡¢ÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¼«ÂÎ¤Î¸½ÃÏÆ°°÷¤Ï3Æü´Ö¤Ç10Ëü¿Í¤È¡Ö³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢µ¬ÌÏ¤À¤±¤Ç¸À¤¦¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¡×¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÛ¿®¿ô¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ¿¤È¤¤¤¦²÷µó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¥é¥¤¥Ö¤ÈÇÛ¿®»ëÄ°¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Í¡¢¤³¤ó¤À¤±½¸¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¹ñÆâ¤Î²ñ¾ì»ö¾ð¤ä¡¢Áû²»ÌäÂê¤Çµ¬ÌÏ³ÈÂç¤¬Æñ¤·¤¤¸½¾õ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¿¤Ö¤óÆ±»þ»ëÄ°¤ÏµÕ¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬Â¿Ê¬ÆüËÜ¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¹Í»¡¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¼ÂÀÓ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Prime Video¤ÈTwitch³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Î»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¤ä·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¡£Prime Video¤Ç¤ÏRADWIMPS¤äVaundy¡¢Creepy Nuts¤ÈÆüËÜÀª¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿°ìÊý¡¢Twitch¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬Twitch¤Ï¥²ー¥àÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤é¥¢¥Ë¥á¤È¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È³¤³°¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÆÃÀ¤ä¡¢Creepy Nuts¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Î°ã¤¤¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ò¤É¤Ã¤«¤é³¤³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢²»³ÚÇÛ¿®»þÂå¤ÎÆüËÜÈ¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Í¡¢ÅöÁ³¤¢¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿Êý¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¸«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤Î®¤ì¤À¤Ê¡×¤È¡¢¿·»þÂå¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤Î¹¤¬¤ê¤Èº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Travis Japan¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤¬¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥°¥ëー¥×¤¬À¤³¦¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ø¡×
¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¤òÀä»¿¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤±¤Î¸½¾Ý¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤Î¡È³×Ì¿ÅªÀïÎ¬¡É¤òÊ¬ÀÏ
¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥Ö¥í¥¬ー¤¬»ØÅ¦¡ÖÆüËÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¢À¤³¦¤ÇÃå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥óÁý²ÃÃæ¤Î¥ï¥±¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÆüËÜ¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò±þ±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎSNS³èÍÑ¤ä¿ä¤·³è¤Î¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤´Â¸¤¸¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤ÎÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÀ§Èó¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¢£ÆÁÎÏ´ðÉ§¡¡note¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥Ö¥í¥¬¡¼¡£¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ä´ë¶È¤Î¡¢note¤äSNS³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£