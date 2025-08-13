この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【実はおすすめしないリフォームとは？】住宅トラブルの原因になる3つの工事とその対策を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「せっかくリフォームするなら、快適で安心できる住まいにしたい」

…その思いとは裏腹に、“やらないほうがよかった”というリフォームも、実は存在します。

ホームインスペクション（住宅診断）を手がける株式会社さくら事務所では、日々さまざまなリフォーム後の不具合に接してきました。その中から、特に注意が必要な工事3つを、ホームインスペクターが解説します。



1：安易な「上張り工事」は不具合の温床に？

1つ目は「何でもかんでも上張りしてしまう工事」です。

例えば、元のフローリングの上に新しい床材を重ねる工法や、古い屋根の上に新しい屋根材をかぶせるカバー工法など。

確かにコストを抑えて短期間で施工できる利点はありますが、傾きのある床や、すでに傷んでいる下地の上に重ね張りしてしまうと、傾きが改善されず、床鳴りの原因になってしまうことも。

また、屋根に関しても、重ねることで構造に負担がかかり、耐震性に影響を及ぼす可能性があります。

株式会社さくら事務所のホームインスペクターである坂さんは、「上張りが有効なケースもありますが、既存部分に不具合があるなら、まずはそこをしっかり直してから」とアドバイスします。



2：「ふさぐリフォーム」で大事な機能が失われる？

2つ目は「本来開いているべき場所をふさいでしまう工事」です。

たとえば、床下点検口。見た目が気になる、音が鳴って怖い…という理由でふさいでしまう方もいますが、これはNG。点検口は床下の配管やトラブル箇所にアクセスするために不可欠なものです。

また、マンションなどで見かける「給気口」をエアコン設置のための穴に流用し、ふさいでしまうケースも見られます。これは室内の換気機能を損なうだけでなく、シックハウス症候群の原因になることも。

坂さんは「給気口や点検口は理由があって設けられている。使い道を変えたり、ふさいだりする前に専門家と相談を」と警鐘を鳴らします。



3：原因不明のままリフォームスタートは危険

3つ目は、「原因がわからないまま工事を始めてしまうケース」です。

過去に坂さんが経験した事例では、「天井にシミがある」との相談を受け、別のリフォーム会社が雨漏りと判断して屋根のカバー工事を実施。ところが施工後も症状が改善せず、再調査をした結果、原因はハクビシンによる糞尿の跡だったことが判明しました。

このように、正しい原因が特定されていないままリフォームを行ってしまうと、「お金をかけたのに改善されない」どころか、さらに問題が悪化するリスクもあります。

株式会社さくら事務所では、第三者の視点を持つホームインスペクターが現地で住宅の状態を確認し、リフォームの要否を中立的に判断しています。



【まとめ】

リフォームは、暮らしを快適にする大事なステップ。

しかし、誤った施工や判断ミスが、かえって住まいにダメージを与えることもあります。



●上張り前に下地の状態をチェック

●ふさいではいけない箇所の把握

●不具合の原因を調査



これらを意識するだけでも、失敗リフォームのリスクはぐっと減ります。株式会社さくら事務所では、ホームインスペクションを通じて、こうした“リフォーム前に知っておくべきポイント”の確認もサポートしています。

リフォームを検討している方は、施工を進める前に一度、第三者の専門家の目で住まいをチェックしてみてはいかがでしょうか？

