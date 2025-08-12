¹â¹»ÄÌ»»111ËÜ¤ò¸Ø¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Âç·¿¥¹¥é¥Ã¥¬ー¨¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ê2015¡¦2017Ç¯¡¢Áá°ðÅÄ¼Â¶È¡Ë
¡¡¹â¹»Ìîµå¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢µÏ¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¸½¾Ý¡É¤òµ¯¤³¤¹Áª¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£2015Ç¯¡¢¹Ã»Ò±à¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¥»¥ó¥»ー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Áá°ðÅÄ¼Â¶È¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¡£1Ç¯À¸¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤òÈ÷¤¨¡¢»î¹ç¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ëµå¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î¿½¤·»Ò¡×¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼ç¼´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Î¹â¹»»þÂå¤ò¡¢¡Ø¥Çー¥¿¤ÇÆÉ¤à¹Ã»Ò±à¤Î²øÊª¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥´¥¸¥Ãø¡§½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤è¤ê¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1Ç¯À¸¤«¤é¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º
¡¡¹â¹»Ìîµå£±£°£°¼þÇ¯¤ËÂç·¿¥¹¥é¥Ã¥¬ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Áá°ðÅÄ¼Â¶È¤Ç111ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢Åö»þ¤Î¹â¹»ÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Î¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤Î¤¬À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ç¤¢¤ë¡£À¶µÜ¤Ï£±Ç¯¤Î²Æ¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥¹¥¿ーÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¥é¥°¥Óー¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡Ê¸½¡¦¥êー¥°¥ï¥ó¡Ë¤Î¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¥¸¥å¥Ó¥í¡Ê¸½¡¦ÀÅ²¬¥Ö¥ëー¥ì¥ô¥¹¡Ë¡¦À¶µÜ¹î¹¬´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÃË¤È¤¤¤¦ÃÎÌ¾ÅÙ¤ä¡¢À¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ³Ø£±Ç¯»þ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤¬〝ÏÂÀ½¥Ùー¥Ö¡¦¥ëー¥¹〟¤ÈÉ¾¤·¤Æ°ÊÍè¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÏÃÂêÀ¡£Æþ³Ø¸å¤¹¤°¤Ë¶¯¹ëÁá¼Â¤Î£³ÈÖ¤ËºÂ¤ë¤È¡¢£³Ç¯À¸£´ÈÖ¤Î²ÃÆ£²í¼ù¤¬¸å¤í¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ËÉé¤±¤º¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Üー¥ë¤ò¾è¤»¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Î²¸·Ã¤â¤¢¤ê£±Ç¯À¸¤«¤é¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¶µÜ¤ÏÀ¾ÅìµþÂç²ñ¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ß¹Ã»Ò±à¤ÎÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤êÂçÉñÂæ¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡ÖÀ¶µÜ¥Õ¥£ー¥Ðー¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¸µ¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÊÒ²¬¹¨Íº»á¤Ï¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡£¡ÖÀ¶µÜ¤¯¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥±ー¥ë¤¬¤Ç¤«¤¤¡£»ä¤â¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç33Ç¯´Ö¥¹¥«¥¦¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤È¤·¤Æ¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥±ー¥ë¤ÎÂç¤¤¤£±Ç¯À¸¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÊÎ¬¡Ë¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¡¢¶á¤¤¤Î¤Ï¹â¶¶Í³¿¡Êµð¿Í¡Ë¤«¤Ê¡£ÂÇ·â¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ç¤ÏÅû¹á²ÅÃÒ¡Ê£Ä£å£Î£Á¡Ë¤Ë¤â¶á¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Ä¹µ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤Ê¤¬¤é¤âÂÇ·â¤Ï½À¤é¤«¤¤¡£¤³¤ÎÉ¾²ÁÄÌ¤ê¡¢À¶µÜ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ìー¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÀï¤Îº£¼£À¾Àï¤«¤é½é¥Ò¥Ã¥È¤ÈÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡££²²óÀï¤Î¥×¥íÆþ¤ê¸å¤ËÆ±Î½¤Ë¤â¤Ê¤ëËÙ¿ðµ±¤òÍÊ¤¹¤ë¹Åç¿·¾±Àï¤Ç¤â¡¢ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥êー¤ò´Þ¤à¥Þ¥ë¥Á¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£³²óÀï¤ÎÅì³¤Âç¹ÃÉÜÀï¤ÇÀ¶µÜ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬²Ð¤ò¿á¤¤¤¿¡££³²ó¤ËÂÔË¾¤Î¹Ã»Ò±à½é¥Ûー¥à¥é¥ó¡£¤µ¤é¤Ë£´ÈÖ²ÃÆ£¤âÂ³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥Ù¥Ã¥¯¥Ûー¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¶µÜ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ûー¥à¥é¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¥Äー¥Ùー¥¹¤ò£²ËÜµÏ¿¤·¡¢£±»î¹ç£µÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£À¶µÜ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ñÃæ¡¢£±Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀ¶µÜ¤Î¼ÂÎÏ¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¥¢¥ó¥Á¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¼¤ò·ë²Ì¤ÇÌÛ¤é¤»¤¿¡£
1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÇÅö»þÅì³¤Âç¹ÃÉÜ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Â¼Ãæ½¨¿Í»á¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¡ÒÉ®¼ÔÃð¡§Åì³¤ÂçÁêÌÏ»þÂå¡Ó¤Î»ä¤ÎÆ±´ü¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê£±Ç¯À¸¤Î¥¿¥Ä¥Î¥ê¡Ê¸¶Ã¤ÆÁ¡¢¸½¡¦µð¿Í´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¡¢Èà¤â£±Ç¯»þ¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤¿¡£¤À¤±¤ÉÀ¶µÜ·¯¤Ï¥ê¥¹¥È¤Î¶¯¤µ¡¢¥Ñ¥ïー¡¢Æ±¤¸»þÅÀ¤Î¥¿¥Ä¥Î¥ê¤è¤ê¾å¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£À¶µÜ¤Î¼¡¤ËÂÇ¤Ä²ÃÆ£¤â¡ÖÀ¶µÜ¤ÎÂÇÀÊ¤ÎÍ¾±¤¤ò¼«Ê¬¤Î¶õµ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¥¹¥¿ーÀ¤Î¤¢¤ëÀ¶µÜ¤È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë²ÃÆ£¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¤¤¤ëÂÇÀþ¤ÏÇË²õÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Î¶å½£¹ñºÝÂçÉÕÀï¤âÀ¶µÜ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£±Ç¯À¸¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à£²»î¹çÏ¢Â³¥Ûー¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀ¶µÜ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î·Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤¿¡×¤È¼«²è¼«»¿¤Î°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½à·è¾¡¤ÎÀçÂæ°é±ÑÀï¤Ç¤ÏÆâÌî°ÂÂÇ£±ËÜ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢À¶µÜ¥Õ¥£ー¥Ðー¤ÇÊ¨¤¤¤¿²Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È£´¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢ÂÇÎ¨£´³ä£·Ê¬£´ÎÒ¡¦£²ËÜÎÝÂÇ¡¦£¸ÂÇÅÀ¡££±Ç¯À¸¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î³èÌö¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢£±Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¤â£Õ－18¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢£´ÈÖ¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É´üÂÔÃÍ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È27ÂÇ¿ô£¶°ÂÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î³èÌö¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶µÜ¼«¿È¤â¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤È¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£´ÈÖ¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¡¢¥Áー¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡££´ÈÖ¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½Å¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¡££²£°£±£µÇ¯¤Ë£Õ－18ÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿À¾Ã«»á¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡Ù¡Ø¼«Ê¬¤Î´Ö¹ç¤¤¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÉÑÈË¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹ÉôÊ¬¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤È¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼´¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£À®Ä¹¤·¤ÆºÆ¤Ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤·¡¢£²Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Ïº£Æü¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÀ¶µÜ¤Îº£¸å¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¶µÜ¤Ï¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿ー¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¤Î»ö¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤¤¤ÁÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÄ©Àï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½©µ¨Âç²ñ¤Ç¤ÏÆüÂç»°¤ÎÝ¯°æ¼þÅÍ¡Ê¸µ¡¦ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ê¤É¡Ë¤ÎÁ°¤Ë£µÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤ËÅÝ¤ìÉÔÄ´¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀ¶µÜ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï7µåÃÄ¤¬¶¥¹ç
¡¡ÍâÇ¯¤Ï¿·£³Ç¯À¸¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£½éÀï¤ÎÌ¾¾ÇÏÊ¥»ËÏº»á¤¬Î¨¤¤¤ëÌÀÆÁµÁ½ÎÀï¤Ç¤Ï£±°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¥»¥ó¥¿ー¤ËÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÇÏÊ¥»á¤¬¡Ö¤¢¤Î¿¶¤ê¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥é¥¤¤ÏºÇ¶á¤Ç¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÇµå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£½éÀï¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢£²²óÀï¤ÇÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¥Ûー¥à¥é¥ó¤âÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£½Õµ¨Âç²ñ¤Ç¤Ï£·ËÜ¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£À¶µÜ¤¬¤¤¤¿À¾ÅìµþÂç²ñ¤Î¿Íµ¤¤äÃíÌÜÅÙ¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¹Ã»Ò±à¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬¤Ê¤¤½Õµ¨Âç²ñ¤òAbemaTV¡Ê¸½¡¦£Á£Â£Å£Í£Á¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤³¤Î²Æ¤ÏÀ¶µÜ¤Î³Ð¸ç¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¡£½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢£²Ç¯²Æ¤ÎÀ¾ÅìµþÂç²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤¿£³Ç¯²Æ½à·è¾¡¤ÎÈ¬²¦»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢£·²ó¤Ë¹â¹»Ìîµå»Ë¾åºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö£±£°£·¹æ¥Ûー¥à¥é¥ó¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤È°ì¤Ä¾¡¤Æ¤Ð¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£Áê¼ê¤ÏÆüÂçÆó¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Åì³¤Âç¿ûÀ¸¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ìÁ´ÂÎ¤ÏÁá¼Â¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£À¶µÜ¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢Áê¼ê¤ÎÅì³¤Âç¿ûÀ¸¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Åì³¤Âç¿ûÀ¸¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¾¾ËÜ·ò¸ã¡Ê¸½¡¦Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¡Ë¤¬³ÐÀÃ¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¸«¤Æ¤â¸ÍÅÄ²ûÀ¸¡Ê¸½¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤äÅÄÃæ´´Ìé¡Ê¸½¡¦ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿Áª¼ê¤òÍÊ¤·¡¢À¶µÜ¡¦Áá¼ÂÂÇÀþ¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£Åì³¤Âç¿ûÀ¸¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ö²¾¤ËÁá°ðÅÄ¤Ë¾¡¤Ä¡¢ÆüÂç»°¹â¤Ë¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤À¤È¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¯Éé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¡ØÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤ËÅö»þ¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿Áá¼Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢µ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Ä©¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Åì³¤Âç¿ûÀ¸¤Î¼ãÎÓ¹°ÂÙ´ÆÆÄ¤â¡¢¼çÎÏ¤ÎÀ¶µÜ¤ÈÌîÂ¼Âç¼ù¡Ê¸½¡¦ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¥é¥ó¥Êー¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·À¶µÜ¤ÏÊâ¤«¤»¤Æ¤¤¤¤¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾¾ËÜ¤È¼¯ÁÒô¥Â¿Ï¯¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ïµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÌîÂ¼¤Ë¤Ï£³°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬À¶µÜ¤ÏÃ±ÂÇ¤Î£±°ÂÂÇ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¼¯ÁÒ¤Ï¡ÖÀ¶µÜ¡¢ÌîÂ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ê½ÐÎÝ¤µ¤»¤Æ¡Ë¤â¡¢Â¾¤Î£·¿Í¤òÍÞ¤¨¤ì¤ÐÅÀ¤Ï¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»î¹çÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áá¼Â¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤Ë´°Åê¤µ¤ì¹Ã»Ò±à¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡À¶µÜ¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ¾ÅìµþÂç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢ÂÇÎ¨£µ³ä¡¦£´ËÜÎÝÂÇ¡¦10ÂÇÅÀ¡¦£Ï£Ð£Ó1.389¡£¹Ã»Ò±à¤ÎÀ®ÀÓ¼«ÂÎ¤Ï£±Ç¯À¸¤Î²Æ¤¬¥Ôー¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»ÄÌ»»£±£±£±ËÜÎÝÂÇ¤ÎµÏ¿¤Ë°ã¤ï¤ÌÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤ÎµÏ¿¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï£·µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤·¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¡£¡¡
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¡¢ßî¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¿·¾±¹ä»Ö»á¤¬´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Ë³ÐÀÃ¤·¡¢2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤é¤âÂÇÎ¨£³³ä¡¦15ËÜÎÝÂÇ¡¦51ÂÇÅÀ¡¦£Ï£Ð£Ó¡¦£¸£¹£¸¤òµÏ¿¡££×£Â£Ó£Ã¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÎÂåÉ½¤Ë¤â¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¼ê¤«¤éÃæ·ø¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë2025Ç¯¡¢º£¸å¤Ïµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ë°é¤Ä¤³¤È¤òÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÊ¸¤Ï¡Ø¥Çー¥¿¤ÇÆÉ¤à¹Ã»Ò±à¤Î²øÊª¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥´¥¸¥Ãø¡§½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤è¤ê¡£