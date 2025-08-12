1位は「他に誰がいる?」海外メディアがプレミアリーグ選手を順位付け! 31位にブライトン三笘薫
今週末に開幕するプレミアリーグを前に、アメリカのスポーツ専門チャンネル『ESPN』が「プレミアリーグ・トップ50」を選定した。
ランキングは出場時間とパフォーマンスを総合評価する「DAVIESモデル」に基づき、昨季の実績を重視した保守的な順位付けになっているという。新加入選手は適応状況が不明なため、大半が除外されている。
1位はリバプールのFWモハメド・サラー。昨季は得点王に輝く活躍でチームを5シーズンぶりのリーグ優勝に導き、年間最優秀選手に選ばれた。同メディアは「他に誰がいる? 彼はリーグのゴール、アシスト、ペナルティエリア内へのパス数、ペナルティエリア内のタッチ数でリーグトップだった。これこそが全てだ」と称えている。
上位には攻撃的なポジションの選手が名を連ね、2位は攻守両面で高い貢献度を見せたチェルシーのMFコール・パーマー。3位はリーグ得点数でも3位の22ゴールだったマンチェスター・シティのFWアーリング・ハーランド、4位はアシスト能力が光ったアーセナルのFWブカヨ・サカ、5位は得点ランキング2位の23ゴールを挙げたニューカッスルのFWアレクサンデル・イサクとなっている。
さらに、6位にリバプールのDFフィルヒル・ファン・ダイク、7位にアーセナルのMFデクラン・ライス、8位にニューカッスルのMFブルーノ・ギマランイス、9位にマンチェスター・ユナイテッドのMFブルーノ・フェルナンデス、10位にアーセナルのDFウィリアン・サリバと続き、日本人ではブライトンのMF三笘薫が31位にランクインした。
