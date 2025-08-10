キタキタキタァーーーッッ！！【マクドナルド】パケも可愛い♡「新作バーガー」

今年も【マクドナルド】にハワイアンバーガーズが登場！ 食べごたえや香ばしさにこだわったラインナップの中から、今回はビーフ系とシーフード系、それぞれの魅力が光る新作をピックアップしてご紹介します。ハイビスカスのイラストをあしらった可愛いパッケージにも注目してみて。

贅沢食感の二重奏「ザク切りポテト & 肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」

「ザク切りポテト & 肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」は、その名の通り食べごたえのあるパティが魅力。ゴロっとしたポテトの歯ざわりと、ジューシーなビーフの組み合わせが満足感を高めてくれそう。@ftn_picsレポーターHaruさんも「肉厚のビーフパティと歯触りの良いポテトパティが最高の組み合わせ」とコメント。筆者も実食したところ、スモークチーズペッパーソースとハワイアンバーベキューソースの濃厚な味わいも、食欲をかきたててくれました！

シーフード派にはこちら！「ガーリックシュリンプ」

「ガーリックシュリンプ」は、エビカツにガーリックの風味を効かせた夏らしい一品。レポーターHaruさんは「プリプリのエビがギュッと詰まったカツは美味しさ200点」とコメントしており、満足感が伝わってきます。スパイス感のある味付けや弾力のある食感が組み合わさった完成度の高い味わいを、ぜひ堪能してみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里