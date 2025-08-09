【恩返しするねこ】独り占めしたかっただけかも。猫にコタツを占拠されました
【玉手箱なねこ】箱を開けたらショックで真っ白に!? 入っていた中身は／みっけ！ねこむかしばなし（1）
マイペースなねこが物語に登場したら、あっという間にゆるっとした展開に!?
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話に、かわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語は新たな展開になっていきます。登場人物たちがねこに絆される姿に、「まぁねこだから仕方がない」と思わず納得してしまうこと間違いなし!?
※本記事はぱんだにあ著の書籍『みっけ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆恩返しするねこ その1
■◆恩返しするねこ その2
■◆元となったむかしばなし
鶴の恩返し
むかし、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。
冬のある日、おじいさんが山に入ると罠にかかり動けなくなった鶴がいたので助けてやりました。するとその夜、美しい娘がおじいさんとおばあさんの家を訪ねてきて、「泊まらせてください」と言います。
二人は心よく娘を迎え入れました。娘は「お返しに反物を織ります。この戸は決して開けないでください」と言うと、戸の向こうで反物を織り始めました。
おじいさんとおばあさんはその反物を売って裕福になりましたが、ある日、どうしても娘が織っている姿が気になり、戸を開けてしまいました。そこにいたのは罠から助けた鶴でした。正体を見られた鶴は、どこかへ飛び立っていったのでした。
著＝ぱんだにあ／『みっけ！ねこむかしばなし』