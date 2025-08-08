G大阪がACL2のユニフォームを発表

ガンバ大阪は8月8日、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）で着用するユニフォームを発表した。

黒が基調となり青い線があしらわれ、胸スポンサーが金色で入る1stユニフォームには「金色パナソニックかっこよすぎる」など、ファンからも好評のようだ。

2024シーズンのJ1リーグで4位となり、ACL2に出場することとなっているG大阪。アジアの舞台で再び頂点を目指すクラブが着用するユニフォームが発表となった。

ユニフォームのデザインコンセプトについて、クラブは「2008年のACL優勝以来となる国際タイトル獲得のチャンスになるガンバ大阪がACL2で着用するユニフォームのテーマは、『BEYOND STRIPES』。伝統へのリスペクトを込めながら、そこから進化していく強い意志を込めたユニフォームに」と説明している。

また、黒が基調になり、金色の文字で青のラインが入っている1stユニフォームについては「HOMEユニフォームは、ブラックがベース。STRIPEを再定義し、解体したラインを交差させました。未来を照らし、希望を示す光をイメージし、より強さが増し、チームの結束を表しています」とし、白が基調の2ndユニフォームは「AWAYユニフォームは、ホワイトをベースに麻の葉模様をデザイン。成長や強さの象徴をアシンメトリーに配置することで、型にはまらないチャレンジするクラブの姿勢を表現しました」と、コンセプトを発表いている。

ファンからは「他サポながらこれカッケェなあ」「マーキングが金色なのかっこいいな！」「まじかっけぇ！」「黒×金は相性良すぎです」「白のデザイン綺麗」「麻の葉がめちゃくちゃオシャレ！」「ニーズをピンポイントで当てすぎてる」という声があがっており、デザインは好評のようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）