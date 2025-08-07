韓国、9月29日から期間限定で中国団体観光客にビザ免除

韓国の金民錫（キム・ミンソク）首相は現地時間8月6日午後、「今年の9月29日から来年の6月30日まで、韓国政府は中国からの団体観光客に臨時のビザ免除措置を実施する」と明らかにしました。

金首相は同日、観光業に対する刺激策を検討する政府の会合でこの措置を発表しました。韓国政府はビザ免除措置の実施を通じて観光客の韓国訪問に対する潜在ニーズを刺激し、地方経済の活性化を促し、内需の伸びの実現を目指します。

在韓国中国大使館の戴兵大使は同日、ビザ免除措置について歓迎の意を示しました。戴大使はSNSに投稿し、「韓国が9月末から中国の団体観光客を対象にビザ免除措置を実施することは、中国人観光客にとってはもちろん良いニュースだ。中国は2024年11月から、韓国を対象として一方的なビザ免除政策を実施しており、データでは、実施後に両国の人的往来が急速に増えたことが分かっている。中国と韓国は近隣であり、国民の交流が頻繁に行われることは相互理解と友情の増進に役立つ」と述べました。

韓国の中央銀行である韓国銀行の計算によると、中国の団体観光客が100万人増えるごとに、韓国の経済成長率は0．08ポイント上昇します。今年の中国国内住民の韓国旅行予約数は前年同期と比べて著しく伸びています。中国国民の海外旅行目的地上位3位は日本、タイ、韓国の順となっています。（提供/CRI）