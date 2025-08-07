»²À¯¡¦¿ÀÃ«ÂåÉ½¡¢mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó³«È¯½ªÎ»ÊóÆ»¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤¬Àµ¾ï²½¡×¡¡¡ÖÈ¿¥ï¥¯¡×ËÜ¼Á¤¢¤é¤ï¡¢ÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤ÎÉ¬Í×À¤â¼¨º¶
»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤¬2025Ç¯8·î7Æü¡¢ÊÆ¸üÀ¸¾Ê¤¬mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó³«È¯½ªÎ»¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬Àµ¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈX¤Ç¼çÄ¥¤·¤¿¡£
°å»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¿ÀÃ«»á¤Î¼çÄ¥¤Ë¡ÖÈó²Ê³ØÅª¡ØÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤¯È¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ç¤âÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¿ÀÃ«»á¤Ï8Æü¡¢¼«¤é¤ÎX¤Ç¡¢ÊÆ¸üÀ¸¾Ê»±²¼¤ÎÀ¸Êª°å³ØÀèÃ¼¸¦µæ³«È¯¶É¡ÊBARDA¡Ë¤¬mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î³«È¯¤òÃÊ³¬Åª¤Ë½ªÎ»¤¹¤ëÈ¯É½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
³«È¯½ªÎ»¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê»ÑÀª¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ¸üÀ¸¾Ê¤Î¥±¥Í¥Ç¥£¸üÀ¸Ä¹´±¤Ë¤è¤ë¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä°åÌôÉÊÀ¯ºö¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤¬¤¢¤ë¤µ¤ì¤ë¡£¥±¥Í¥Ç¥£»á¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ê³ØÅª¾Úµò¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿ÀÃ«»á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤¬Àµ¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ç¤âÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥ï¥¯¥Á¥ó³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¿Í¤Ø¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤òµá¤á¤ë»ÑÀª¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¿ÀÃ«»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
24Ç¯4·î¤ËÅÞ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À¡×¤Ç¤Ï¡¢mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï¶Ë¤á¤ÆÃ»´ü´Ö¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤Î¸¡¾Ú¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿¼¹ï¤ÊÍ³²»ö¾Ý¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²Ê³ØÅª¤ËºÆÉ¾²Á¤·¡¢¸½¹Ô¤ÎÀÜ¼ï¿ä¿Êºö¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤È¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï»¦¿ÍÊ¼´ï¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¼çÄ¥¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾¾ÅÄ³Ø»á¤òÍÊÎ©¤·ÅöÁª¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¾¾ÅÄ»á¤Ï22Ç¯7·î¤«¤é23Ç¯8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»²À¯ÅÞÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÈó²Ê³ØÅª¡ØÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¡×
°ìÊý¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¤Ç°å»ÕÌÈµö¤ò»ý¤Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆ»³»á¤Ï¡¢¿ÀÃ«»á¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô»þ¤Ë¡¢mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤¿»ö¤ò´Ý¤ÇÌµ»ë¤¹¤ëÈó²Ê³ØÅª¡ØÈ¿¥ï¥¯¥Á¥ó¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬¤Ê¤¯¿Í¡¹¤¬»à»ÓÎß¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¡¹¤ÏÈó²Ê³ØÅª¼çÄ¥¤ò¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Î¸À¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
ÊÆ»³»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿mRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î²Ê³ØÅª°ÂÁ´À¤ò¤á¤°¤ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¿±þ¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏmRNA¤ÈDNA¤Î¶èÊÌ¤¬Á´¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖmRNA¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î°ÂÁ´À¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë½½Ê¬¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÎ®¹Ô»þ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤¤¡¢¤¢¤Î³°½Ð¼«½Í¤«¤é¼Ò²ñ¤ò³«Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
