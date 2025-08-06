「何年も無駄にはしたくない」…リバプールMFエリオット獲得に向けてライプツィヒが交渉開始、シャビ・シモンズの後釜候補に
リバプールのMFハービー・エリオット獲得に向け、ライプツィヒが交渉を開始したようだ。英『デイリー・メール』が報じている。
03年4月4日生まれで22歳のエリオットはフルハムの下部組織で育ち、トップチーム昇格を経て19-20シーズンにリバプールに加入した。2年目はレンタル移籍したブラックバーンでチャンピオンシップ41試合7得点を記録し、リバプール復帰後は22-23シーズンにプレミア32試合、23-24シーズンには34試合に出場したものの、アルネ・スロット監督が就任した昨季は序盤の負傷もあり18試合の出場にとどまっている。
リバプールとエリオットの現行の契約は27年まで。しかし、MFフロリアン・ビルツの加入によって、昨季以上に出番が減ることが予想されるエリオットが出場機会を求めて今夏、アンフィールドを離れる可能性が報じられている。
『アスレティック』によると、ライプツィヒはチェルシーへの移籍が濃厚のオランダ代表MFシャビ・シモンズの後釜としてエリオットを迎え入れたい模様。リバプールは、買い戻しのオプションが盛り込まれている場合は4000万ポンド(約78億円)、盛り込まれていない場合は5000万ポンド(約98億円)での売却を検討するようだ。
以前、エリオットは自身のキャリアについて、「何年も無駄にし続けることはできない」と話し、「僕は今22歳で、来シーズンは23歳になる。キャリアは長いとは言えk内ので、何年も無駄にはしたくない。僕はただ成長して、可能な限り最高の状態を保ち、最高の選手になりたいだけだ」と続けていたが、どのような決断を下すだろうか。
