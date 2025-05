「HARRY QUINN TITAN8(ハリークインチタン8)」も試乗可能！LIGHT SERIES御茶ノ水「パレスサイクリングレンタル試乗会」

「LIGHT SERIES御茶ノ水」では、パレスサイクリングにて無料で試乗体験できる「パレスサイクリングレンタル試乗会」を2025年6月8日(日)に開催します。

LIGHT SERIES御茶ノ水「パレスサイクリングレンタル試乗会」

皇居周辺の一般道が自転車のみに開放されるパレスサイクリングは、都内のサイクリストに人気のイベントです。

そのパレスサイクリングで試乗車のレンタルを行う無料のイベント「パレスサイクリングレンタル試乗会」では、利用者自身でパレスサイクリングに参加することで、じっくり3時間、自転車の乗り心地を体験できます。

試乗していただけるのは、世界最軽量クラスの折りたたみ自転車「HARRY QUINN +Limit5(ハリークインプラスリミット5)」や、持ち運ぶために作られた電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT(トランスモバイリーネクスト)」シリーズなど、全25車種。

また、5月17日(土)新発売のチタンフレームの折りたたみ自転車「HARRY QUINN TITAN8(ハリークインチタン8)」も試乗していただけます。

こちらの車種は貸出時間を限定させていただきます。

試乗車はすべてLIGHT SERIES 御茶ノ水で整備された車体で、現地にはスタッフも待機していますので、安心してご乗車いただけます。

《特別ゲスト情報》

6月8日(日)開催の際には、ゲストとして自転車声優「おかだまさたか」さんにも参加。

新発売のHARRY QUINN TITAN8に試乗していただき、素直な感想を伺います。

■おかだまさたか プロフィール

体重100kgオーバーの自転車声優。

自転車技士・安全整備士。

大手自転車販売店での勤務経験を活かし、様々なメディアで自転車にまつわるコンテンツに出演しているほか、ナレーション・舞台など多岐にわたり活躍中。

<パレスサイクリングレンタル試乗会 概要>

開催日 : 2025年6月8日(日)

貸出時間 : 【午前の部】10:30〜11:00受付 13:30までに返却

【午後の部】13:30〜14:00受付 16:30までに返却

定員 : 各部20名まで

集合場所 : LIGHT SERIES 御茶ノ水

(〒101-0051 東京都千代田区神田小川町3-2)

対象年齢 : 18歳以上

持ち物 : 身分証明書(ご住所がわかるもの)

ヘルメット(レンタル希望の場合は事前にご連絡ください)

参加費 : 無料

予約方法: 店頭にてお申込みいただくか、

HPより参加申込フォームにて予約ください

https://www.gic-bike.com/concept_shop/ls-ochanomizu/

予約期限: 申込フォーム 2025年6月6日(金)、店頭 2025年6月7日(土)12:00まで

【注意事項】

※雨天などによりパレスサイクリング中止の場合、6月15日(日)に延期となります。

※一部車種は貸出時間の限定があります。

※ヘルメットの着用は必須となります。

※受付は先着順です。

定員に達した場合、受付を終了する場合があります。

※先着順での案内のため、ご希望の車種が予約済の場合があります。

※予約状況やキャンセル状況により、予約なしで試乗していただける場合もあります。

【HARRY QUINN TITAN8】走行イメージ

【HARRY QUINN +Limit5】走行イメージ

