札幌にて実施されている冬の一大イベント「さっぽろ雪まつり」に、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」50周年&「クロミ」20周年記念デザインの雪像を展示。

期間中、「マイメロディ50周年&クロミ20周年」雪像と、隣接する「雪ミク Crystal Snow Ver.」雪像のコラボレーションによる特別なライトアップも実施されています☆

『​2025さっぽろ雪まつり』サンリオ「マイメロディ50周年&クロミ20周年」雪像

名称:2025さっぽろ雪まつり(第75回)​

開催期間:2025年2月4日(火)〜2月11日(火・祝)の8日間​

設置場所:さっぽろ雪まつり大通会場11丁目 国際広場(東側)​

サンリオが、2025年2月4日から2月11日まで札幌にて開催されている冬の一大イベント「さっぽろ雪まつり」に参加。

さっぽろ雪まつり大通会場11丁目に「マイメロディ50周年&クロミ20周年」デザインの雪像が展示されています。

開幕前日の2月3日には、「マイメロディ」と「クロミ」が雪像を訪問。

その様子を収めた動画が、​サンリオタイムズ公式Xアカウントにて公開されています☆​

マイメロディ&クロミ×SNOWMIKU2025 スペシャルライトアップ​

ライトアップ期間:2025年2月4日(火)〜2月11日(火・祝)

ライトアップ時間:18:00〜22:00 ​

「マイメロディ50周年&クロミ20周年」雪像と、隣接する「雪ミク Crystal Snow Ver.」雪像のコラボレーションによる特別なライトアップを実施中。

「雪ミク」は北海道を応援するキャラクターであり、札幌観光大使を務めています。

今回のライトアップでは、クリプトン・フューチャー・メディアが開発した、音楽(MIDI)を用いて照明(DMX)をダイレクトにコントロールするPCアプリケーション「COUGEN」を使用。

サンリオピューロランドで上演中の「Miracle Gift Parade」の使用楽曲「KAWAII FESTIVAL」に合わせた、ここでしか見ることのできない特別な演出が楽しめます。

※上記時間にて、定期的にライトアップが行われます

※長時間の撮影や専有など周囲の迷惑となる行為は遠慮ください

※天候状況などにより、実施中止等する場合があります

ここでしか見られないスペシャルライトアップも楽しめる、“メロクロな関係”のふたりをデザインした雪像が登場。

2025年2月11日まで開催されている『​2025さっぽろ雪まつり』に設置中の「マイメロディ50周年&クロミ20周年」を紹介しました☆

