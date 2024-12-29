ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤µ¤ó¡¢¶ÍÉß¤ÈÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
¡¡28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥é¥¸¥ª¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡Ù¤Ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢ºå¿À¡¦¶ÍÉßÂóÇÏ¡¢ÀÐ°æÂçÃÒ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÐ°æÅê¼ê¡¢¶ÍÉßÅê¼ê¡£¾¡¤È¤¦¤¬Éé¤±¤è¤¦¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ÍÉß¡¢ÀÐ°æ¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÍÉß¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î70»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÀÐ°æ¤â56»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡1ÇÔ30¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.48¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÐ°æÅê¼ê¡¢¶ÍÉßÅê¼ê¡£¾¡¤È¤¦¤¬Éé¤±¤è¤¦¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ÍÉß¡¢ÀÐ°æ¤òÏ«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÍÉß¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î70»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÀÐ°æ¤â56»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4¾¡1ÇÔ30¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.48¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë