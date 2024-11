SHINee オンユ、日本ファンコンサートで多彩な楽曲を披露「共に笑い、歌える時間がとても幸せ」

SHINeeのオンユが初のファンコンサートで大成功を収めた。彼は11月21〜22日、神奈川で初のファンコンサート「2024 ONEW FAN CONCERT ‘Hola!' in JAPAN」を開催し、ファンと会場を盛り上げた。3rdミニアルバム「FLOW」の収録曲「Hola!」と「MAESTRO」のステージでオープニングを飾った彼は、彼ならではの自由なエネルギーを披露し、ファンの胸をときめかせた。

公演に特化した選曲でセットリストを構成した彼は、すべての楽曲をバンドサウンドで披露し、より一層豊かなパフォーマンスを届けた。神奈川で公演が行われただけに、彼は日本で発売した1stフルアルバム「Life goes on」の収録曲「鱗」を熱唱し、日本のファンを熱狂させた。彼はこれまでファンの要請が殺到した「On the way」「No Parachute」をダンサーたちと披露し、優れたライブパフォーマンスの実力を改めて見せつけ、雰囲気を盛り上げた。この他にもファンとより近くで交流できる多様なコーナーを準備した。ファンの好奇心を満たす「根ほり葉ほりQ&A」や、彼の伝説の過去のGIFを再演する「オンユのLive GIF!」、ファンの願いを叶える「願いを叶えるベースボール」などが行われた。コーナーを通じて、ファンの望みは全部叶えてあげたいと思う彼の愛情を惜しみなく届けた。ファンコンサートの最後に彼は「JJINGGU(ファンの名称)たちと共に笑い、歌えるこの時間がとても幸せでした。応援と励ましが必要な時、僕の歌がいつでもJJINGGUの皆さんの心に届くことを願っています。これからも様々な音楽とステージで恩返しします」と感想を伝えた。オンユは12月14日、ソウル江西(カンソ)区KBSアリーナにて誕生日パーティー「2024 ONEW B-Day Party 'O! NEW DAY'」を開催する。