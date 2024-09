生前、ダイアナ妃が恋人ドディ・アルファイド氏の父モハメド・アルファイド氏からセクハラを受けていたことが明るみに出た。妃の元執事ポール・バレル氏によると、モハメド氏は息子と交際中のダイアナ妃に「君と寝たい」と告げたり、同意を得ずに体に触れるなどしたそうだ。妃はモハメド氏を気味悪がり、「不気味でいやらしい人」と表現していたという。ダイアナ妃は1997年8月、当時交際中だったドディ・アルファイド氏と共に、仏パリ市内を運転手付きの車で走行中にトンネル内で事故に遭い、2人とも死亡した。

ドディ氏の父モハメド・アルファイド氏はエジプト出身の実業家で、1985年に英ロンドンの老舗百貨店「ハロッズ」の経営者となった。モハメド氏は2023年8月30日、老衰のためロンドンの自宅で死去した。現地時間19日には、英国放送協会『BBC』でモハメド氏による性的暴行疑惑を取り上げたドキュメンタリー『Al-Fayed: Predator at Harrods(アルファイド:ハロッズの捕食者)』が放送された。番組では、モハメド氏が「ハロッズ」の経営者だった頃の女性従業員達が登場し、彼から受けた性的被害について生々しく証言した。モハメド氏は、息子ドディ氏と交際していたダイアナ妃に対してもセクハラ行為を繰り返していた。1987年から1997年までダイアナ妃の執事を務めたポール・バレル氏(66)は、英メディア『The Sun』の取材に応じ、当時の様子について詳しく語った。ポール氏によると、モハメド氏は1986年に「ハロッズ」主催のポロ・マッチでダイアナ妃と出会って以来、彼女に言い寄っていたという。当時のモハメド氏は60代で、ダイアナ妃の倍近い年齢だった。モハメド氏はしばしば、同意なしにダイアナ妃の体に触れるなどしていたそうだ。そのため、妃はモハメド氏のことを「不気味でいやらしい人」と表現し、「彼はいつも私に手を出してくるのよ」と不満を漏らしていた。そして「スターウォーズ」に登場するキャラクターにちなんだ“ヨーダ”や、横暴でエゴイストな態度であることから“ゴッド(神)”など、皮肉めいたニックネームをつけていたという。ポール氏は、ある日の衝撃的な出来事についてこのように明かした。「私が車の中にいると、ダイアナが震えながら彼(モハメド)のオフィスから飛び出してきたんです。そして彼から『私の息子と結婚してほしい。なぜなら、エジプトの伝統では父親の意向が先に来るからだ』と言われたと伝えました。」「彼は『君と寝たい』と言ったそうです。ダイアナはショックを受けて『ヨーダと関係を持つなんて想像できる?』と嘆きました。ダイアナは彼をこう呼んでいましたから。私は彼の振る舞いにゾッとしました。」さらにポール氏は「私は、彼が本気でダイアナ妃と関係を持つための場所を用意していると感じました」と述べ、こう続けた。「それが自分の特権であり、実際にダイアナと寝ることができると思っていた。彼女はドディと交際中、このことを常に気にしていました。」モハメド氏はダイアナ妃の気を引くために豪華なプレゼントを贈り続け、彼女を「ハロッズ」の秘密の入り口に通じるトンネルに案内することもあったという。ある時、彼は「ハロッズ」の配達用車両にプレゼントを詰め込んで、ケンジントン宮殿に送る手配をしたが、ダイアナ妃がそれを拒否したため、配達員は徒歩で小包を宮殿に届けたそうだ。またポール氏は、ドディ氏とダイアナ妃の交際について、王室と繋がりたいという野望を抱いていたモハメド氏の策略だったと語った。「私達は皆、ドディと妃の関係に集中していました。しかし実際は、すべてモハメドが操っていたんです。」「彼が何よりも望んでいたのは、王室と関係を持つことでした。モハメドは、ドディがプライベートでダイアナをもてなすようにと休暇の前にボートを購入しました。」「彼は何百万ドルもかけてダイアナのご機嫌を取ろうとした。息子は単なる駒に過ぎなかったのです。」ポール氏は、もし今もダイアナ妃が生きていたら、モハメド氏の性的暴行を告発した元女性従業員達を温かく支援しただろうと述べた。「ダイアナはこの報道を聞いても驚かなかったでしょう。彼が女性に対して気味悪い行動を取っていたのを知っていましたから。もし生きていたら女性達と団結し、こう言ったでしょう。『これは私にも起こり得たことです。でも、そうはならなかった。神に感謝します。でも私はずっとあなた方に寄り添います』とね。」画像3、4枚目は『Paul Burrell RVM Instagram「On the 26th anniversary of the passing of our beloved Princess,」』『HOST Talent Group Instagram「Our wonderful @officialpaulburrell was invited to the Princess Diana Accredited Access Exhibition as a VIP guest last week.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)