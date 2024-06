久保田利伸が3年8ヶ月ぶりとなる新曲として、「CITIZEN」ブランド時計 100周年を記念したブランド横断コレクション『LAYERS of TIME』のCMソング「the Beat of Life」を書き下ろし、19日に配信リリースすることが決定した。あわせて新ビジュアルとジャケット写真も公開された。新曲は「LAYERS of TIME-ときの積層-」のテーマを人生(1本の太いBeat)になぞらえ、久保田ならではの重厚でグルーヴィーな楽曲に仕上げた。

新アーティスト写真は、イエローの世界で構成された夏らしさを感じるビジュアルに。ジャケット写真は建物の縁に腰掛け、夕焼けを全身に浴び、遠くを見つめる姿が印象的なグラフィカルかつアーティスティックなデザインとなっている。YouTubeでは「the Beat of Life」MV CITIZEN ver.のミュージックビデオおよび「LAYERS of TIME」CM動画を公開中。■久保田利伸 コメントCITIZENさんのブランド時計100周年を記念したコレクション「LAYERS of TIME」のCM曲を作らせていただきました。大変光栄です。「時の積層」「人は時に磨かれる」という、この度のCITIZENさんのテーマからインスパイアを得て、年月の悲喜こもごもたちが育んできた人生を、1本の太いGROOVE(Beat)に置き換え、「the Beat of Life」ができました。熱のこもったパフォーマンスになっています。全身でお楽しみください。