【ドラゴンクエスト 花札】9月29日 発売予定価格:3,300円【ドラゴンクエストX タロットカード】6月30日 発売予定価格:2,200円

スクウェア・エニックスは「ドラゴンクエスト 花札」を9月29日、「ドラゴンクエストX タロットカード」を6月30日に再販する。価格は「花札」が3,300円、「タロットカード」が2,200円。

「ドラゴンクエスト 花札」は任天堂が製造する花札セット。全ての札に「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスターが描かれており、花札48枚に加えて役一覧や遊び方の説明書、オリジナルの包装箱とプラケースが付属する。

「ドラゴンクエストX タロットカード」は「ドラゴンクエストX」に登場するタロットをグッズ化したもの。大アルカナ22枚を収録しており、それぞれにモンスターが描かれている。また「ドラゴンクエストX」ゲーム内で使用できる「壁かけタロットの絵」と「強・タロットメダル」が手に入るアイテムコードが付属する。

