2024も契約更新！サイバーステーション J2リーグ横浜FC シーズンオフィシャルパートナー契約締結

サイバーステーションは、株式会社横浜フリエスポーツクラブとの、2024シーズンオフィシャルパートナー契約を締結しました。

同社は、デジタルサイネージの情報発信プラットフォーム「デジサイン」を国内の小売をはじめ外食産業の店舗や商業施設並びにスポーツ施設へ約50,000台提供しているメーカーです。

同社は、一昨年よりスタジアム設備における情報発信をトータルに管理可能なデジタルサイネージシステムをはじめ「サイネージディスプレイやLED機器」を提供することで、スタジアムやアリーナにおける賑わい創出や情報発信、防災連携における避難誘導などをサポートするスタジアム向けシステム事業に取り組んでいます。

今回、オフィシャルパートナー契約を締結することで、同社は、これまで培ってきた様々なテクノロジーを活用したスポーツ向けITサービスのご支援をとおして、両社で横浜FCのサポーターやスポンサーに最も愛されるクラブとなるよう取り組み、長期ビジョンの実現、発展に寄与していきます。

そして、今シーズンの横浜FCのJ2優勝並びにJ1への昇格となるよう、社員一丸で応援していきます。

株式会社横浜フリエスポーツクラブについて

2001年より日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)に加盟するプロサッカークラブの横浜FC(ヨコハマエフシー)の運営企業です。

横浜FCは、1998年に創立され、地域に密着し愛されるクラブづくりを目指しており、2024年度シーズンはJ2リーグで活動しており、今シーズン優勝とJ1リーグ昇格を目指している。

◆株式会社横浜フリエスポーツクラブ代表取締役社長COO 片原 大示郎様のコメント

令和6年能登半島地震からの復興の渦中のなかオフィシャルパートナー契約を更新していただきクラブを代表して厚く御礼申し上げます。

サイバーステーション株式会社様と共に横浜から日本中にフットボールの熱をお届けしていきます。

