アルゼンチン北西部の小さな村で先ごろ、一つ目の奇形の子馬が誕生した。子馬には鼻孔がなく誕生後間もなく死んでしまったが、SNSで写真がシェアされると、アルゼンチンのニュースメディア『Crónica』などが伝えて拡散した。

アルゼンチン北西部カタマルカにある小さな村で誕生した、“単眼症(サイクロプス)”の子馬がSNSを騒がせている。

サイクロプスとはギリシャ神話に登場する一つ目の巨人を指し、ギリシャ語では“丸い目”を意味するという。

一方で、カタマルカの村で誕生した子馬の目(眼窩)はダイヤモンド型とユニークで、白目は赤く充血していた。また長く伸びた鼻の先端には鼻孔がなく、奇形の口からは大きな舌が飛び出していた。

この奇形の子馬の誕生の噂は当時、瞬く間に広まり、村ではちょっとした騒ぎになったようだ。しかし子馬は呼吸が上手くできず間もなく死んでしまったそうで、家畜農家が多い地元では「他の動物たちも今後、何らかの奇形を持って生まれるのではないか」と恐れる人もいたようだ。

なおこの子馬に奇形が生じた原因については明らかにされていないが、遺伝子的要因のほか、感染症、薬剤、放射線、栄養素の欠乏などの環境的要因、またはこれらが相互に作用したことが挙げられるという。

また単眼症は、母親が妊娠初期の時に脳が左右2つの半球に正常に分かれずに発生するそうで、鼻の無形性、口唇裂および口蓋裂を伴うことが多いという。単眼症の子が長く生き延びるのは非常に稀で、ほとんどが死産か誕生直後に死んでしまうようだ。

ちなみに昨年にはフィリピンで、単眼症で鼻がない奇形の子ネコが誕生し、「サルとネコのミックス?」と話題になった。この子ネコも口で息をし、30分ほどで息絶えたという。

