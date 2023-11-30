¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¡×ÊªµÄ¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤ÎÎø°¦»ö¾ð¡¡´ØÀ¾¿Í¤È¤ÏÇË¶É¡¢Å´ÊÉ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È
àÍñ»ÒÅà·ëá¤Î¹ðÇò¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ï¡½¡½¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï£²£±Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¼«¿È¤Î£³£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Öº£Ç¯¤âº£¤Î¤È¤³¤í·ëº§´êË¾¤Ê¤·¡¢Íñ»ÒÅà·ëºÑ¤ß¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¼ñÌ£¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢º£¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥ê¥¢½¼¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÍñ»ÒÅà·ë¡×¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë½÷À¤âÁý¤¨¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¡¢Ç®°¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯£´·î¤Ë£È£Ë£Ô£´£¸¤òÂ´¶È¡£àÎø°¦²ò¶Øá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¸òºÝ¤ÏÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö½µ´©»ï¤¬Å°Äì¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ø¸¶¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç£È£Ë£Ô¤òÂ´¶È¸å¡¢´ØÀ¾¿Í¤ÈÇ®°¦¢ªÇË¶É¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤â»ö¼Â¤Ê¤Î¤«¡¢»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ªÁê¼ê¤Ï·ÝÇ½¿Í¤«°ìÈÌ¿Í¤«¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½µ´©»ï¤Îµ¼Ô¤é¤·¤¿ÍÊª¤ò¤¹¤°»¡ÃÎ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢·Ù²ü¿´¤Ï¶¯¤¤¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ç®°¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡»Ø¸¶¤Ï¸½ºß¡¢¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡Ö¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡×¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡Ë¤È¡Ö¡â£Í£Å¡×¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ö¢â£Ê£Ï£Ù¡×¡Ê¥Ë¥¢¥ê¡¼¥¤¥³¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¡Ë¤Î£³ÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¡£¤Û¤ÜÁ´³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ø¸¶¤ÏàÎø°¦¶Ø»ß¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¤á¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÇ®°¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤È¤ä¤Ï¤êÁûÆ°¤Ë¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø¸¶¤ÏÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¼«¤é¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¼«¿È¤¬Ç®°¦¤ÇÉâ¤«¤ì¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ì¤ÐÀâÆÀÎÏ¤âÇö¤ì¤ë¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿½¤·Ìõ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤È¤Î°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½µ´©»ï¤Ê¤É¤ËÅ°Äì¥¬¡¼¥É¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ì¤â¡¢»À¤¤¤â´Å¤¤¤â·Ð¸³¤·¤¿¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£