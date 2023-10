『フレンズ』チャンドラー役マシュー・ペリーが死去。『クリミナル・マインド』キャストら著名人が追悼

『フレンズ』のチャンドラー役などで知られるマシュー・ペリーの突然の訃報を受けて、ハリウッドが悲しみに暮れているが、かつての共演者などから追悼の声が寄せられているとTVInsiderが伝えている。



10月28日(土)にロサンゼルスにある自宅のプールで溺れている姿で発見され、54歳で亡くなったマシュー。第一報を伝えたTMZによると心停止の通報を受けて救急隊員がマシューの自宅に駆け付け、その後死亡が確認された。現場から薬物などは発見されなかったという。

『フレンズ』でチャンドラーの彼女ジャニスを演じたマギー・フィーラーは「なんという喪失でしょう」とInstagramに投稿。「世界があなたを恋しく思うわ、マシュー・ペリー。あなたが短すぎる生涯の中でもたらした喜びは、残り続けることでしょう。あなたと共有したクリエイティブな瞬間のひとつひとつのおかげでとても恵まれていると感じるわ」と追悼の意を示した。

チャンドラーの恋の相手ケイシー役で『フレンズ』にゲスト出演した『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のパジェット・ブリュースターもXに追悼文を投稿。「マシューのことを聞いてとても悲しい。『フレンズ』では私にとても優しくしてくれたし、数十年ぶりに再会した時もそうだった。彼の本「Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing : A Memoir」を読んでほしい。助けることが彼の遺産。彼は安らかに眠れないかもしれないですね…すでにそこでみんなを笑わせるのに忙しすぎるから」

