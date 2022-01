タイに住むタトゥーアーティストの男性が注目を浴びている。男性には8人の若くて美しい妻がおり、ひとつ屋根の下で仲良く暮らしているという。『Oddity Central』などが伝えた。

8人の妻を持ち注目されているのはナッタポン・チェブリームさん(Nattapong Chieblaem、別名Ong Dam Sorot)で、タイの伝統的なタトゥー学校の教師であり、タトゥーアーティストでもある。ナッタポンさんは最近、タイの有名なコメディアンのインタビューを受け、今月11日にYouTubeで公開された動画は再生回数が330万回を超えた。

ナッタポンさんの8人の妻との馴れ初めは次の通りである。

1.スプライトさん(Sprite)とは友人の結婚式で出会い一目惚れし、すぐに結婚を申し込んだ。タイ東北部シーサケート県出身。

2.エルさん(L)とはマーケットで出会う。バンコクの西ナコンパトム県カムペーンセーン郡出身。

3.ナンさん(Nan)とは病院で出会う。ナコンパトム県出身。

4.マプランさん(Maprang)とはInstagramで知り合う。タイ南部ソンクラー県出身。

5.プレイリーさん(Prairie)とはFacebookを通して知り合う。タイ北東部ローイエット県出身。

6.ムエさん(Muay)とはTikTokで知り合う。

7.フィルムさん(Film)とは自身の母とナコンパトム県の寺院プラ・パトム・チェディを訪れた時に出会う。

8.マイさん(Mai)とは4人の妻とリゾート地パタヤで休暇中に出会う。

なおナッタポンさんの妻は、8人全員が夫のことを「優しくて世界中で最も思いやりがある男性。私たちには公平に接し、不平不満はない」と語っており、喧嘩はないという。

現在2人が妊娠中で、ナッタポンさんと最初の妻スプライトさんとの間には息子が1人いる。妻の部屋は全部で4部屋あり、2人で1部屋をシェアし、順番に夫の寝室で夜を過ごす。

スプライトさんは、ナッタポンさんに「2番目の妻を迎えることについてどう思う?」と何度か意見を求められたそうで、「あなたをとても愛しているから」と結婚前に家に連れてくることを条件にOKしたという。またナッタポンさんに妻がいることを知った上で結婚した7人は「燃えるような恋をし、他に妻がいることを受け入れた。彼はキュートで魅力的なうえ、私たち全員を大切にしてくれる」と口を揃える。結婚前に家族や友人に反対された女性もいたようだが、結局は受け入れてくれたという。

ナッタポンさんは妻に「もし誰かいい人が見つかったら、正直に言って欲しい。『本当に別れたいの?』と3回質問して、それでも別れたいのなら好きなようにしていいよ」と話しているとのことだが、現在はそんな心配は全くないとみえ、8人の妻と上手くやっているようだ。

なおSNSを見て「夫がお金持ちだから大家族を養うことが可能なのだろう」と勘違いする人がいるそうだが、ナッタポンさんは「8人全員が食べ物、化粧品、アクセサリーなどを売って生活費を稼いでいる。みんなそれぞれに仕事をこなしているよ」と明かしている。

8人の妻はナッタポンさんとの関係だけでなく、妻同士の関係も気に入っているとのことで「まるで親しい友人とずっと一緒にいるようで、とても楽しんでいるわ」と笑顔を見せる。

そんなナッタポンさん一家のSNSには、「私は妻1人だけで十分」「羨ましい」「8人って身体が持つの?」「妻が若い!」「ワイワイ楽しそう。とても温かい雰囲気が伝わってくる」「これは本物の愛なの?」「こんな愛の形もありなのかな?」「いや、これはショーでしょう」「やっぱりお金を持っているのだと思う」「彼らが幸せならいいのでは?」「年をとったらどうなるのかしら?」といった様々な声があがっているようだ。

