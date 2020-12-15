紅茶好きさん集合！お得なティーバッグの福袋、発売中だよ。
紅茶好きさんに朗報です！
2020年12月15日から、アプリコットシステムが「2021年福袋 紅茶ティーバッグ ハッピーバッグ」の販売を開始しました。
ネット通販（アマゾン、楽天、ヤフー）で購入できます。
お試し向きな3000円セットも
ハッピーバッグは、3000円、5000円、8000円（いずれも送料込み）のものがあります。5000円、8000円には人気のティーバッグレストが入っています。
・ハッピーバッグ3000円ギフト（5000円相当）
紅茶ブランド「TEA NAVIGATION」から、5000円相当の商品を詰め合わせています。内容は、「スタンドパック25包入」3個と、「プチ水出し用ティーバッグ5包入」1個。商品の銘柄はお任せです。お試し用にもおすすめ。
・ハッピーバッグ5000円ギフト（9000円相当）
「TEA NAVIGATION」と紅茶ブランド「TEA MOTIVATION」から、計9000円相当の商品を詰め合わせています。3000円ギフトと同様の商品に加え、「TEA NAVIGATION個包装ギフト7包入」1個と、「TEA MOTIVATIONティーバッグレスト（ホワイト）付きギフト」1個がセットです。商品の銘柄はお任せです。
・ハッピーバッグ8000円ギフト（1万5000円相当）
「TEA NAVIGATION」と紅茶ブランド「TEA MOTIVATION」から、計1万5000円相当の商品を詰め合わせています。
内容は、「TEA NAVIGATIONスタンドパック25包入」4個、「TEA NAVIGATIONプチ水出し用ティーバッグ5包入」2個、「TEA NAVIGATION個包装ギフト7包入」4個、「TEA MOTIVATIONティーバッグレスト（ピンク）付きギフト」1個です。商品の銘柄はお任せです。
紅茶好きさんはぜひチェックしてみて。