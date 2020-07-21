¡Ö£µ²¯±Û¤¨¡×¤â½Ð¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¡£¿·À¤Âå¤Î¼ï²´ÇÏ¤¿¤Á¤ÏÌÀ°Å¤¯¤Ã¤¤ê
¶¥ÇÏÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëÄéÎé¼Â¥¢¥Ê¤Î¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡¡ÆüËÜºÇÂç¤Î¶¥ÁöÇÏ¤Î¥»¥ê»Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2020¡×¡ÊÆüËÜ¶¥ÁöÇÏ¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤¬¡¢£··î13Æü¤È14Æü¤Î£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÑ¾®ËÒ¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
£µ²¯1000Ëü±ß¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥·¡¼¥ô¤Î2019¡×¡ÊC¡ËJapan Racing Horse Association
¡¡1998Ç¯¤ËÂè£±²ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éº£Ç¯¤Ç23²óÌÜ¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ä¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±¥»¡¼¥ë½Ð¿ÈÇÏ¡¢¤½¤ì¤é¤Î»º¶ð¤¿¤Á¤â³èÌö¤·¡¢£··î£¸Æü¤Ë¤Ï¥À¥Î¥ó¥Õ¥¡¥é¥ª¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÂç°æ¡¿¥À¡¼¥È2000m¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥»¡¼¥ë½Ð¿ÈÇÏ¤Ë¤è¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î£Ç£É¡¦²´ÇÏº®¹ç£Çµ¤Î¾¡Íø¿ô¡×¤¬¹ç·×100¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¤ÏÁíÍî»¥³Û¡¢Ê¿¶ÑÍî»¥³Û¤È¤â¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¶¥ÁöÇÏ¥»¥ê»Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥»¡¼¥ë¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤¬¡¢ºòÇ¯¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£ÅöÁ³¡¢¤³¤ÎÎ¾¼ï²´ÇÏ¤Î»º¶ð¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¤Ä¤¯¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼¡¤Ë»Ô¾ì¤Î¼çÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¼ï²´ÇÏ¤Î»º¶ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤â¤³¤Î£²Æ¬¤Î»º¶ð¤Î¤è¤¦¤Ê¡É²¯Ä¶¤¨¥Û¡¼¥¹¡É¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£ËÒ¾ì´Ø·¸¼Ô¡¢ÇÏ¼ç¡¢Ä´¶µ»Õ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ì¤«½ê¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢³èÈ¯¤Ê¸òÎ®¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥»¥ê»Ô¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤ÏHBA¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¡¼¥ë¡ÊÆü¹â·Ú¼ïÇÏÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¼çºÅ¡Ë¤ÈÀéÍÕ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥»¡¼¥ë¡ÊÀéÍÕ¸©Î¾ÁíÇÏÉ¤ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ë¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢JRA¥Ö¥ê¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¼çºÅ¡Ë¤È¶å½££±ºÐ»Ô¾ì¡Ê¶å½£·Ú¼ïÇÏ¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Ï¡¢¥»¥ê¾ì¤Ç¤Î¸ýÆ¬¤ÎÆþ»¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëÆþ»¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ³«ºÅ¤ËÁæ¤®¤Ä¤±¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤ò¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤ËÂß¤·ÀÚ¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï»öÁ°¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¹ØÇã¼Ô¤È¤½¤ÎÆ±È¼¼Ô¤Ë¸ÂÄê¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï£±¼Ò¤Ë¤Ä¤£±Ì¾¤È¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ÍÊª¤ËÆþ¾ì¤ÎºÝ¤Î¼ê»Ø¾ÃÆÇ¤È¸¡²¹¤òµÁÌ³¤Å¤±¡¢¾ìÆâ¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢Æþ¾ì¸ý¤Ë¸¡²¹ÍÑ¤Î¾®²°¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¥µ¡¼¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤ÈÈóÀÜ¿¨·¿ÂÎ²¹·×¤ÎÆóÃÊ¹½¤¨¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç37.5ÅÙ°Ê¾å¤¬·×Â¬¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Æþ¾ì¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡Êº£²ó¡¢Æþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æþ¾ì¸å¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤¹¿Í¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¡¢¾ìÆâ¤Ë¤Ï°å»Õ¤È´Ç¸î»Õ¤òÂÔµ¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æþ¾ì¸ý¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¸¡²¹ÍÑ¤Î¾®²°¡ÊC¡ËJapan Racing Horse Association
¡¡¥»¥ê¾ì¤ÎºÂÀÊ¤Ï´Ö³Ö¤¬¶õ¤±¤é¤ì¡¢²°³°¤ÎÍè¾ì¼ÔÍÑ¥Æ¥ó¥ÈÀÊ¤â¤Ò¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎºÂÀÊ¿ô¤òºï¸º¡£¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë½ü¶Ý¥¹¥×¥ì¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¿Í¤¬¼ê¤ò¿¨¤ì¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤Þ¤á¤ËÀ¶ÁÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Íè¾ì¤òÈò¤±¤¿¹ØÇã¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ»¥ÍÑ¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÍî»¥¤Ë»ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡¥»¥ê¤Î£±ÆüÌÜ½ªÎ»¸å¡¢¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¶¥ÁöÇÏ¶¨²ñÍý»ö¤Ç¤â¤¢¤ëµÈÅÄ¾¡¸Ê»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÇÏ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Å°Äì¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥»¥ê»Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î°ìÃ¼¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡¥»¡¼¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¶Ã¤¯¤Ù¤³è¶·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Áí³Û¤äÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁ°Ç¯³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÍî»¥Î¨¤Ï90¡óÄ¶¤¨¡£ÁíÍî»¥³Û¤â187²¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ë¼¡¤°»Ë¾å£²°Ì¤Î¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¥¢¥Ê¤Î¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä
¡¡£±ºÐ»Ô¾ì¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¥»¥ê»Ô¾å¾ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢²´ÇÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸å·Ñ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤Ï°ÊÁ°¤Û¤É´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·³¸¤ò¤¢¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¾å¾ì13Æ¬Ãæ£¹Æ¬¤¬²¯±Û¤¨¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¾å¾ìÈÖ¹æ56ÈÖ¤Î¡Ö¥Õ¥©¥¨¥ô¥¡¡¼¥À¡¼¥ê¥ó¥°¤Î2019¡×¤¬¡¢£±ºÐ»Ô¾ìºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë£´²¯±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢114ÈÖ¤Î¡Ö¥·¡¼¥ô¤Î2019¡×¤¬£µ²¯1000Ëü±ß¤Ç¤µ¤é¤ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï»º¶ð¤â£±ºÐ»Ô¾ì¤Ë10Æ¬¤¬¾å¾ì¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á£²Æ¬¤¬£±²¯±Û¤¨¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£²Æü´Ö¤Ç·×31Æ¬¤¬¾å¾ì¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤»º¶ð¤Ï¡¢£·Æ¬¤¬²¯Ä¶¤¨¤ÎÍî»¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤òÆø¤ï¤»¤¿¡£JRA¤Î¼ï²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¾ï¤Ë£²°Ì¡Á£´°Ì¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤À¤±¤Ç¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢¥ê¥¹¥°¥é¥·¥å¡¼¡¢¥µ¥ê¥ª¥¹¤¬£Ç£É¤ò¾¡Íø¤·¡¢¤µ¤é¤ËÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¼«¿È¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¤ÈÆ±À¤Âå¤Î19ºÐ¡£¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤À¤¬¡¢ÈÕÇ¯¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÅ·²¼¤ò¼è¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡É¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤ÎÁÈ¤Ç°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²Æü´Ö¤Ç36Æ¬¤¬¾å¾ì¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢»º¶ð¤Î²¯Ä¶¤¨¤¬¡¢ÅöºÐ¤Î£²Æ¬¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¡¢¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¤È£²À¤ÂåÂ³¤±¤ÆÄ¶ÂçÊª¤òÇÚ½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¡¼¥¸¤¬£ÇIIÌÜ¹õµÇ°¡ÊÅìµþ¡¿¼Ç2500m¡Ë¤ò¡¢¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥É¥ë¡¼¥×¤¬¥À¡¼¥È¸òÎ®½Å¾Þ¤ÎÊ¼¸Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê±àÅÄ¡¿¥À¡¼¥È1870m¡Ë¤ò¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¤âÉý¹¤¤Å¬À¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÇúÈ¯Åª¤ÊÉ¾²Á¤¬¤Ä¤¯¤â¤Î¤À¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¢¤ëJRA¤ÎÄ´¶µ»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö´ðÁÃÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤·µ¤À¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢£³ºÐ¤Þ¤Ç¤Ïµ÷Î¥¤â»ý¤Ä¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥ë°Ê²¼¡£¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÂÎ·¿Åª¤Ë¤âÃ»µ÷Î¥¿§¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¡¢²Á³Ê¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ë»º¶ð¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼ï²´ÇÏ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤¬£²Æü´Ö¤Ç£³Æ¬¤Î²¯Ä¶¤¨¥Û¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¤¬£²Æü´Ö¤Ç3900Ëü±ß¤¬ºÇ¹âÍî»¥³Û¤ÈÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ð¤È¤ÏÊÌ¤ÎÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö´üÂÔÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ï¤ê¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î£²ºÐÀï¤ÎÀ®ÀÓ¤¬º£¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¥â¡¼¥ê¥¹»º¶ð¤ÏÉ¾²Á¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éã¾ù¤ê¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤éËÜ³Ê²½¤Ï¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£²¿Ç¯¤«¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ø2020Ç¯¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢º£¸å¤ËÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¹â³Û¼è°úÇÏ¤ÎÏÃÂê¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥µ¥È¥Î¡×¤Î´§Ì¾¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÎ¤¸«¼£»á¡ÊÌ¾µÁ¤Ï¡Ö¡Ê³ô¡Ë¥µ¥È¥ß¥Û¡¼¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¡Ë¤¬Ä¶¹â³ÛÇÏ¤Î¹ØÇã¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡££²Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¨¥ê¥É¥¥¥Ð¥Ó¥í¥ó¤Î2020¡ÊÉã¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¡×¤Î8000Ëü±ß¤¬ºÇ¹â³Û¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯¤ä°ìºòÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÀ¼¤Ç1000Ëü±ßÂæ¤Î¿ô»ú¤¬¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Æþ»¥¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ä¹Ç¯¡¢¤³¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¡×¤Î¶áÆ£Íø°ì»á¤ÎÀÂµî¤â¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÍî»¥Áí³Û¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¶áÆ£»á¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡£²Æü´Ö¤ò½ª¤¨¡¢¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢¤³¤Î¥»¡¼¥ë¤Î»Ô¾ìÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëµÈÅÄ¾ÈºÈ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¶¹â³ÛÇÏ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤¬Íè¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÎÉ·ìÇÏ¤ÎÊìÇÏ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢ÇÏÂÎ¤Î¤¤¤¤ÇÏ¤Ë¤Ï¹â¤¤ÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÈË¿£ÌÆÇÏ¤ä·»Äï¤¬£Ç£ÉÇÏ¤Ê¤É¡¢ÈË¿£ÌÆÇÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥»¥ê¤ÏÀ¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÈË¿£ÌÆÇÏ¤ËÅê»ñ¤·¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥Ç¥£¡¼¥×¤Î¤¤¤¤ÇÏ¤Ê¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤Î¥»¡¼¥ë¤«¤é¶¯¤¤ÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¡£JRA¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¥ÇÏ¶È³¦¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À³èµ¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¡¼¥×¡¢¥¥ó¥«¥á¤Î£²Âç´ÇÈÄ¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÎáÏÂ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¡×¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¹ØÇã¤µ¤ì¤¿¼ã¶ð¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤òËÂ¤°¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£