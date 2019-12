10月31日23時59分、ハロウィン仮装でロックスターのコスプレをしたマライア・キャリーがベッドに倒れ込む。時間が11月1日0時に変わった瞬間、マライアの電話が鳴る。着信は「サンタ」から。いつの間にかコスプレからクリスマス用パジャマに変身したマライアが電話を取って叫ぶ。「時間よ!」。そして流れる音楽……なんだか紅白歌合戦の小林幸子のような大変身だが、じつは、これは壮大な計画の始まりであった。

【動画】マライアが高音でペットボトルのキャップを飛ばす驚きの映像



マライア・キャリーはクリスマスの女王だ。1994年にリリースされた『恋人たちのクリスマス(All I Want for Christmas Is You)』は、25周年を迎えた今、「12月のアメリカでこの曲から逃れることは不可能」と言われるほどの定番ナンバーとなっている。つまり、もはや「ホリデー・シーズン=マライアの季節」状態なのである。前述した変身動画は、『恋人たちのクリスマス』を聴く時期が到来したと知らせる主旨のコメディーなのだ。

25周年を迎えた今、ビルボードチャート1位に

変身動画が公開された3週後には、音楽配信サービスSpotifyより本格的な「クリスマス開始」お知らせムービーがリリースされている。こうして巧みに話題をつくりつづけた結果、『恋人たちのクリスマス』は、12月3週時点で若手を押しのけるかたちでBillboardチャート1位に輝いた。

お笑い芸人のようなビデオに面食らったかもしれないが、これこそ、彼女の強みとも言える。おなじく伝説的地位を築いたマドンナやビヨンセと異なり、マライア・キャリーは自ら面白いことをやってウケるセンスと能動性を持つスターなのだ。



©︎getty

1990年代のデビューした時には「清純派」として売り出されたマライアだが、レコード会社幹部との結婚が破綻してからは「これが本当の姿」だと言わんばかりに、バブリーかつセクシーで、おとぎ話のようにファンシーな世界観を打ち出していった。その「ワガママお姫様」具合がバッシングされようと個性を貫いた結果、みずからバブリーさをジョークにする領域に到達したのである。

17歳から年齢を数えることをやめたマライア

有名なエピソードに「17歳から年齢を数えることをやめた」発言がある。年齢を聞かれることを嫌うマライアは「私に誕生日は無い。妖精の世界ではこれが普通」と主張しており、50代手前になる今でもバースデーを「アニバーサリー」と表現するなど、設定を徹底している。

「12歳」「18歳」「不老不死の存在」等、自称年齢にはときと場合により変動があるものの、TV番組出演中にマライアがその手の発言をした瞬間に観客席から歓声があがるほどの持ちネタと化している。



『恋人たちのクリスマス』が25年前に作られた事実をツッコまれようと、マライアの対応に抜かりはない。「あれは子宮のなかで作曲したのよ、ダーリン」。

歌声を生かしたボトルキャップ・チャレンジ

近年もマライアは面白ネタを提供しつづけている。たとえば、大富豪と婚約破棄した際には、結婚式で使う予定だった数千万円のウェディング・ドレスを燃やすミュージック・ビデオで話題を呼んだ。

最新テクノロジーにも敏感だ。今年SNSで流行した「ボトルキャップ・チャレンジ」は、ペットボトルのフタ部分のみをキックしてはずせるか競うものだったが、これに乗ったマライアはまるで超能力を使ったかのように、圧倒的な歌声のパワーによってキャップを飛ばすビデオを公開してトレンドの主役になった。



この「歌声超能力者」設定は、『恋人たちのクリスマス』がテーマソングになったスナック菓子のコマーシャルでも登場するため、新たな持ちネタになるかもしれない。ギャグ・センスのみならず、それを商売に活かすマーケティング能力までも高いのだから、あっぱれだ。

アメリカン・ドリームの体現者でもある

すっかり面白キャラが定着したマライア・キャリーだが、本国アメリカでは非常に尊敬されるアーティストである。彼女は20曲近くものナンバーワン・ソングを持つチャートの女王だ。今回『恋人たちのクリスマス』が首位を獲得したことにより「Billboard HOT100史上もっとも1位獲得数が多いソロ・アーティスト」の栄光を手にした。

さらには、歌が上手いだけではなく、R&Bやゴスペル、ヒップホップにも精通する秀でた作曲家でもある。『恋人たちのクリスマス』をふくめて、数々の大ヒット曲は彼女自身が作曲しているのだ。

歌唱力、作詞作曲技術、マーケティング能力に功績、豪華なヴィジュアル、そして面白さ。ここまでポップな才能が揃ったパーフェクトなスーパースターは、マライアのほかにいないかもしれない。

ちなみに、今ではバブリーなキャラが板についているものの、マライアはアメリカン・ドリームの体現者でもある。アフリカ系と白人の両親のあいだに生まれたマライアは、厳しい家庭環境と人種差別、貧困のもと、幼少期を送ってきた。極めて明るい『恋人たちのクリスマス』にしても、当時の思い出が元になっている。

貧しい機能不全家庭でお祝いを夢見る少女時代に立ち戻って作詞された曲だからこそ、「クリスマスの楽しさ」の表現に重点が置かれており、当時のホリデー・ソングにしては珍しくパーティーのようなアップビート構成なのだ。

『恋人たちのクリスマス』もっとも早く大きな人気を博した日本

現代のクラシックとなった『恋人たちのクリスマス』だが、じつは、もっとも早く大きな人気を博した地域は日本とされている。つまり「ビッグ・イン・ジャパン」ソングなわけだが、ここにも、名曲の秘訣が隠れているかもしれない。

ABC Newsラジオ娯楽部のチーフは、本作がホリデー・シーズンを支配した理由を「宗教性の無さ」だとしている。信仰心が表現される多くのクリスマス定番楽曲と異なり、このラブ・ソングで明るく表現されている憧れや欲求は、世界中の大勢が理解できるものだ。ユニバーサルなメッセージが主体だからこそ、立場や思想の違いを越えて愛されたというわけである。

ご存知のとおり、日本の一般的なクリスマス・イベントは、宗教性が色濃いわけではない。もしかしたら、キリスト教に馴染みがないからこそ、「クリスマスの楽しさ」を突き詰めたマライアの贈り物にいち早く反応したのかもしれない。

(辰巳JUNK)