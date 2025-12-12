ニューストップ > ライフ総合ニュース > 鍋パーティーの持ち込みアイテムで女性からの評価が上がるもの9つ お酒 スイーツ 飲み会 鍋料理 なるほど スゴレン 鍋パーティーの持ち込みアイテムで女性からの評価が上がるもの9つ 2025年12月12日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女性からの評価が上がる、鍋パーティーの持ち込みアイテムを紹介している シャンパン、新鮮食材、ジビエ、チーズや生ハムなどのフィンガーフードなど 花束は「手土産としては変化球なので絶対に目立つ」と勧める声もあった 記事を読む おすすめ記事 今年の漢字は「熊」に決定 京都・清水寺で発表 2025年12月12日 14時5分 俳優・望月祐治さんが死去 所属事務所が発表「未だ信じられません」 舞台「イケメン戦国」など出演 2025年12月12日 13時34分 「THE FIRST TAKE」初の演歌披露 氷川きよし「きよしのズンドコ節」歴史刻む 2025年12月12日 4時0分 《テレビ朝日本社から転落》規制線とブルーシートで覆われた現場…テレ朝社員は「屋上には天気予報コーナーのスタッフらがいた時間帯だった」 2025年12月11日 13時15分 張本智和に香港のファンから大歓声 中国語で「皆さんにごあいさつします」と呼びかける 「お互いの応援がたくさんあった気持ちのいい試合」 2025年12月11日 21時44分