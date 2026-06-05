スタジオには、高岡医療圏を取材している梅本記者です。梅本さん、今回、厚生連高岡病院が地域包括ケア病棟を廃止した背景には何があるのでしょうか。人口減少や少子化が加速する中で、患者の減少や看護師などスタッフの確保の難しさにより病院経営への影響が懸念されること、そして国や県などが各医療圏の公的病院に対し役割を明確にするよう求めていることがあります。今回、厚生連高岡病院は急性期医療の拠点としての役割に集中