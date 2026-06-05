5日も山形県内各地でクマの目撃が相次ぎました。こうした中、吉村知事は「山間部にいるクマの生息密度の調査をとりまとめ、新たな対策を検討していく考え」を明らかにしました。これは5日午後4時半ごろ、米沢市関根で撮影された映像です。川に1頭のクマがいるのがわかります。このほか、山形市や鶴岡市・長井市でもクマの目撃が相次ぎ、午後5時までに少なくともきょうだけで8件の目撃情報がありました。クマの目撃情報は今シӦ