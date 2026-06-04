参政党の塩入清香議員は3日の参議院本会議で「消費税減税あるいは廃止を行わない理由」について質問した。【映像】消費税は『投資妨害税』→議場から「そうだ！」の声塩入議員は「現在の物価上昇はエネルギー危機に伴うコストプッシュ型のインフレです」と切り出した。そして、「OECD（経済協力開発機構）は2022年から2023年のエネルギー危機に際し、広範な価格統制より低所得者向け財政支援や税負担軽減を重視すべきと指摘。I