普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！「晦ます」はなんて読む？「晦」は、日常生活ではなかなか使用しない漢字です。もっともよく見かける単語は「大晦日（おおみそか）」ではないでしょうか。「晦ます」と書いた場合は、なんと読むかご存