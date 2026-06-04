◇NBAファイナル第1戦ニックス105ー95スパーズ（2026年6月3日フロスト・バンク・センター）今季のNBA王者を決める「NBAファイナル2026」が3日（日本時間4日）から開幕した。東王者ニックスが14点差をひっくり返し、大接戦を制して先勝した。東3位でプレーオフに臨んだニックス。東1回戦ではホークスに4勝2敗で準決勝へ勝ち進んだ。その後は東準決勝76ers、東決勝キャバリアーズと2カード連続4連勝で99年以来となる27季ぶ