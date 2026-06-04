日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）丸（巨）が８回に代打満塁逆転本塁打。丸の代打満塁弾は、広島時代の１３年５月１２日対中日戦、巨人移籍後の２３年６月８日対オリックス戦に次いで３本目になる。代打満塁本塁打を通算３本以上は、４本の藤井康雄（オ＝００年１本、０１年３本）、町田康嗣郎（公二郎・広＝９５、９６、９８、０１年各１本）、３本の佐藤竹秀（近鉄＝７４年１本、