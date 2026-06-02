オリックスは2日、6月9日のヤクルト戦の始球式に競輪の古性優作選手が登板することになったと発表した。同試合は、岸和田競輪がゲームスポンサーとなり「岸和田けいりんナイター!」として開催される。花束贈呈にはガールズケイリンの向井円選手と元ガールズケイリン選手の白井美早子さんが登場する。▼ 古性優作選手 コメント「この度、2年連続で始球式の大役を務めることとなり、改めて緊張をしています。マウンドに上がるま