日常生活を送っていると「気を遣ったつもりが、思わぬ方向に転がってしまった」と思うような経験をすることがあるだろう。そんな日常の“あるある”を切り取った漫画「気遣いが裏目に出たやつ」（作：高円寺くん）が、SNSで話題を集めている。 【漫画】「気遣いが裏目に出たやつ」を読む それは閉店間際のスーパーでのこと。カゴいっぱいの商品を抱えた作者の後ろには、魚肉ソーセージ一本だけを手にし