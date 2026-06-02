1872年、大西洋上で乗組員全員が跡形もなく消え去った状態で発見されたアメリカ商船メアリー・セレスト号は、長年にわたり海賊の襲撃や超常現象など様々な憶測を呼んできた。この150年もの間、世界中をほんろうし続けた「幽霊船」の謎に、マンチェスター大学の研究チームが終止符を打つ可能性が浮上している。 【写真】残骸にまるで水上に漂う〝幽霊船〟ロシアで発見 英チャンネル5のドキュ