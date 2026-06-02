PayPay証券は、米国市場（NASDAQ）への上場が見込まれるSpaceXの株式について、上場日当日より取り扱いを開始する。 SpaceXは、イーロン・マスク氏が率いる米国の宇宙開発企業。最短で6月12日頃にNASDAQへ上場する見込みとなっており、この新規公開株式（IPO）にあわせ、PayPayアプリの「PayPay証券ミニアプリ」と、「PayPay証券アプリ」で、上場日当日より同社株の取り扱いを開始する。 米国株や日本株と同