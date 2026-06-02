商談に同席した上司が相手の名前を間違えたまま何度も連呼している…という状況になった時、どのように対応すればいいだろうか。その場で間違いを指摘して自分の上司と気まずい雰囲気になったら…。スルーして先方の機嫌が悪くなったら…。いずれにしても、板挟みになった立場として悩ましいところだ。「大人研究」のパイオニアとして知られるコラムニストの石原壮一郎氏がその対策を提言した。 【写真】「大人研究」のパ