加藤産業は1日、食品メーカーの営業を代行する新会社を設立した。同社が持つ営業ノウハウと全国のネットワークを生かし、専門的なサービスを提供する狙い。同社では「メーカーの販売拡大と、市場対応力の向上に貢献する。当社グループとしては新たな収益機会の創出と、競争力の向上を目指す」としている。加藤産業の100％子会社で、社名はKTセールスパートナーズ（株）。加藤産業の大西高司常務が社長に就く。ソース