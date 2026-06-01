ライフコーポレーションは、日本バスケットボール協会とサポーティングカンパニー契約を締結した。日本代表チーム「AKATSUKI JAPAN」の活動を支援するとともに、バスケットボールを通じた地域社会への価値創出を推進する。岩崎高治社長は「協会が掲げる『バスケで日本を元気に！』との理念や活動方針に深く共感した。本パートナーシップを通じ、スポーツと食の価値を掛け合わせた取り組みを展開、地域社会に貢献したい」とコメ