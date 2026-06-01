抹茶の原料となる碾（てん）茶と煎茶の原料である荒茶の価格がいずれも急騰し、安価な原料を求めて中国産茶葉を使用するケースが増えてきた。財務省貿易統計では、2025年の中国産茶葉輸入量が前年より大きく上向いている。▼輸入された茶葉は国産の代替として、抹茶やティーバッグなどに加工される。中国は日本の数十倍を生産する世界最大の茶生産国であり、供給力は大きく、原料は安い。中国産の使用は供給不足やコスト急増に対