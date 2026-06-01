サントリーウエルネスは長年にわたる研究で培った科学的根拠を生かしたサプリメントや化粧品を、通販チャネルを中心に展開している。品質の高さと顧客に寄り添ったフォローアップには定評がある。25年1月に社長に就任した栗原勝範氏にシニアへのアプローチや戦略について聞いた。――今期の施策は。栗原当社では商品戦略を一丁目一番地としている。その中核が商品開発と商品ポートフォリオの強化だ。お客様との絆を強固にする