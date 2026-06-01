日本アイスクリーム流通協会は5月21日、都内で第36回通常総会を開き、2026年度事業計画などを承認した。アイスクリーム市場が6年連続で過去最高を更新する見通しとなる中、物流課題や人手不足への対応、適正利益確保に向けた取り組みを進める。佐々木裕二会長（佐々木冷菓副社長）はあいさつで、将来的な人手不足や物流課題の深刻化、コスト上昇など業界を取り巻く環境変化に言及。「流通業界は売上が伸び悩む一方、人件費や経