◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）の次回登板が３日（日本時間４日）の敵地・ダイヤモンドバックス３戦目に決まった。３１日（同６月１日）に球団が発表。１戦目からシーハン、ラウアー、大谷、ロブレスキの順を予定している。大谷は前回登板５月２７日（同２８日）の本拠地・ロッキーズ戦では「１番・投手、指名打者」で