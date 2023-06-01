無許可でタクシー営業をする、いわゆる白タク行為を繰り返したとして愛知県豊橋市に住むベトナム国籍の男が逮捕されました。 5月31日、道路運送法違反の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍の会社員チャン・スアン・バック容疑者（28）です。 警察によりますとチャン容疑者は2025年6月、ベトナム国籍の客2人に対し、2回にわたり豊橋市内から中部空港の間で無許可でタクシー営業をした疑いがもたれてい