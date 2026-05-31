TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが31日に更新され、新たなイラストが公開された。これで説明が一切ない“意味深投稿”は33日連続となった。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、Fと思しきキャライラスト。Fは、主人公・乃木憂助（堺雅人）の過去の過酷な体験から生み出された別人格だ。気弱で優しい本来の乃木とは対照的に