記事ポイントロボット・ヒューマノイド開発の第一線に立つ株式会社テムザック代表が登壇日本企業の「成熟」技術とアジア市場の関係を2部構成で掘り下げる参加費無料・申込不要で2026年6月27日（土）に開催 日本のものづくり技術はアジアとどう向き合い、これからどこへ向かうのか--その問いに正面から向き合う公開講演会が、2026年6月27日（土）に京都で開催されます。同志社大学人文科学研究所が主催する第113回公開講演会は